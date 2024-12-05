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Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

05 грудня 2024 р. 13:09

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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В Україні можуть створити спеціальну тимчасову слідчу комісію щодо ситуації з бракованими мінами, які постачали на фронт. Ігнорування проблеми з бракованими мінами може призвести до подальшого повторення цієї ситуації.

Про це заявила народна депутатка Ірина Фріз в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 5 грудня.

Поставки бракованих мін в ЗСУ

За словами Ірини Фріз, оборонний комітет мав би відреагувати набагато швидше на поставку бракованих мін. Бездіяльність може призвести до подальшого продовження цієї ситуації.

"Ховати голову в пісок і намагатись толерувати незграбну діяльність і Мінстратегпрому, і виробників, які дотичні до цих мін, означає, що подібне може продовжуватись. Я не є прихильником того, щоб це толерувати", — заявила народна депутатка.

Ірина Фріз також додала, що потрібно уважно контролювати те, у який спосіб будуть далі вироблятися міни. Вона наголосила, що не можна допустити того, щоб на заміну поставляли міни, які або розриваються поруч, або просто падають за кілька сотень метрів.

"Я думаю, що парламент піде далі. Буде спроба створення відповідної тимчасової слідчої комісії щодо цієї ситуації. Тому що обсяги несправних мін, які були спрямовані до бригад, є такими, що потребують великої уваги до того, в який спосіб будуть далі вироблятись міни", — сказала Ірина Фріз.

Нагадаємо, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що на виготовлення неякісних 120-мм мін було витрачено 43 мільярди гривень.

У Верховну Раду викликали Міністра оборони Рустема Умєрова. Це сталося через скандали з оборонними замовленнями для армії.

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14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

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21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

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20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

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19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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