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Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

10 апреля 2024 г. 10:38

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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Закон о мобилизации и демобилизации должны были давно принять. Военные, которые находятся на фронте более двух лет, хотят знать сроки, когда они могут уволиться.

Об этом заявил доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга в эфире Новини.LIVE.

Мобилизация в Украине

Институт провел исследование среди молодежи в возрасте 18-26 лет. Больше всего, что их тревожит — неизвестность о том, что их ждет при мобилизации, куда они попадут, где будут воевать и смогут ли они выбирать.

"Это самое главное. И общество, и потенциальный призывник именно это хотят знать", — подчеркнул Шульга.

Он объяснил, что рекрутинговая инициатива это очень хорошо, поскольку все больше бригад предлагают полное сопровождение от ТЦК. Они не ожидают, что призывники будут штурмовиками, а предлагают, например, должности врачей, поваров и деловодов.

"То есть самая главная проблема для общества, которое все годы в тревоге — они отдалены от этого, им нужно снова все объяснять и эту неизвестность пробивать", — отметил директор Института.

Он отметил, что в настоящее время средний возраст военных на фронте составляет 40 лет. Поэтому так или иначе необходимо приходить к снижению этого показателя, поскольку старшим людям гораздо труднее.

"Военные имеют очень много потраченного ресурса, месяцы на войне это очень быстрое выгорание. И чем старше человек, тем ему тяжелее" , — сказал Шульга.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказал, кто подлежит бронированию от мобилизации по новому законопроекту.

Также, по словам нардепа Олега Семинского, все поправки к законопроекту к мобилизации уже проработаны.

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10:47 Выплаты ВПЛ — как оформить денежную помощь в Дії

10:44 В Одессе снова раздаются громкие взрывы — какая угроза

10:43 Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE