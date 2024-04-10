Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Закон о мобилизации и демобилизации должны были давно принять. Военные, которые находятся на фронте более двух лет, хотят знать сроки, когда они могут уволиться.

Об этом заявил доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга в эфире Новини.LIVE.

Мобилизация в Украине

Институт провел исследование среди молодежи в возрасте 18-26 лет. Больше всего, что их тревожит — неизвестность о том, что их ждет при мобилизации, куда они попадут, где будут воевать и смогут ли они выбирать.

"Это самое главное. И общество, и потенциальный призывник именно это хотят знать", — подчеркнул Шульга.

Он объяснил, что рекрутинговая инициатива это очень хорошо, поскольку все больше бригад предлагают полное сопровождение от ТЦК. Они не ожидают, что призывники будут штурмовиками, а предлагают, например, должности врачей, поваров и деловодов.

"То есть самая главная проблема для общества, которое все годы в тревоге — они отдалены от этого, им нужно снова все объяснять и эту неизвестность пробивать", — отметил директор Института.

Он отметил, что в настоящее время средний возраст военных на фронте составляет 40 лет. Поэтому так или иначе необходимо приходить к снижению этого показателя, поскольку старшим людям гораздо труднее.

"Военные имеют очень много потраченного ресурса, месяцы на войне это очень быстрое выгорание. И чем старше человек, тем ему тяжелее" , — сказал Шульга.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказал, кто подлежит бронированию от мобилизации по новому законопроекту.

Также, по словам нардепа Олега Семинского, все поправки к законопроекту к мобилизации уже проработаны.