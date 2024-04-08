Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

Народний депутат Сергій Демченко вважає, що Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня. Проте в документі є дуже багато правок, а це за собою тягне довгу роботу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.

Про це нардеп розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Які обмеження для ухилянтів будуть у законопроєкті та коли голосувати Парламент

Демченко розповів, що згідно з поточною редакцією законопроєкту серед заходів впливу на ухилянтів від мобілізації залишається питання консульських послуг: неможливості їх отримання, якщо людина не на військовому обліку і їй від 18 до 60 років. Друге питання — обмеження права керування автомобілем.

"За ці два питання на сьогодні проголосовано позитивно з боку комітету, щоб вони залишилися в цьому законопроєкті. Яка буде кінцева редакція цього законопроєкту я думаю, що завтра або найближчими днями комітет буде засідати і прийме рішення про кінцеву редакцію документа", — пояснив він.

Водночас нардеп пояснив, що процес розгляду та прийняття рішень ще триває і комітет може змінювати своє рішення.

Чиновник також спрогнозував, що вже в кінці квітня парламент проголосує за цей законопроєкт. Позитивно чи негативно вже залежить від того, яка кількість голосів буде на той день в залі парламенту за ці ідеї.

Нагадаємо, нещодавно спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про мобілізацію розглянуть вже на найближчих засіданнях.

Також у законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.