Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

Народный депутат Сергей Демченко считает, что Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля. Однако в документе очень много правок, а это за собой влечет долгую работу Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки.

Об этом нардеп рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Какие ограничения для уклонистов будут в законопроекте и когда буде голосовать Парламент

Демченко рассказал, что согласно текущей редакции законопроекта среди мер воздействия на уклонистов от мобилизации остается вопрос консульских услуг: невозможность их получения, если человек не на военном учете и ему от 18 до 60 лет. Второй вопрос — ограничение права вождения автомобиля.

"За эти два вопроса на сегодня проголосовано положительно со стороны комитета, чтобы они остались в этом законопроекте. Какова будет конечная редакция этого законопроекта я думаю, что завтра или в ближайшие дни комитет будет заседать и примет решение о конечной редакции документа", — пояснил он.

В то же время нардеп объяснил, что процесс рассмотрения и принятия решений продолжается и комитет может менять свое решение.

Чиновник также спрогнозировал, что уже в конце апреля парламент проголосует за этот законопроект. Положительно или отрицательно уже зависит от того, какое количество голосов будет в тот день в зале парламента за эти идеи.

Напомним, недавно спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен уже на ближайших заседаниях.

Также в законопроекте о мобилизации убраны антиконституционные правки типа блокирования банковских счетов уклоняющимся. Однако скорее всего, останется норма о лишении прав вождения таких лиц.