Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп arrow
Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

09 квітня 2024 р. 14:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Text

11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Text

09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до народу — ефір Новини.LIVE

8 квітня 2024
Text

23:07Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Text

11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Text

09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до народу — ефір Новини.LIVE

8 квітня 2024
Text

23:07 Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію. Наразі документ готовий до другого читання.

Про це повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE

На якому етапі зараз законопроєкт про мобілізацію

Семінський наголосив, що законопроєкт про мобілізацію вже готовий до другого читання. А от, чи зможе з ним ознайомитися громадськість до голосування, поки невідомо.

"Думаю, коли вже проголосуємо в остаточному вигляді, тоді буде зрозуміло. А також під час пленарних засідань, після робочого дня, депутати будуть коментувати те, що розглядається в процесі", — наголосив депутат.

Нагадаємо, нещодавно спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про мобілізацію розглянуть вже на найближчих засіданнях. 

Крім того, народний депутат Сергій Демченко вважає, що Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня. Проте в документі є дуже багато правок, а це за собою тягне довгу роботу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:44 У ЄС попередили Європу про можливу війну з РФ

15:41 Третя штурмова показала відео бійців в очікуванні чергового російського наступу

15:25 Одеські Лицарі Зимового Походу показали, як полюють та знищують ворога

Оновлено

15:24 Окупанти обстріляли Харків КАБами — Терехов повідомив про постраждалих

15:15 Київське Динамо дограє скандальний поєдинок УПЛ — де і коли пройде матч

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:06 У Харкові зафіксовано два "прильоти"

15:04 Бронювання працівників цирку — у Мінкульті пояснили рішення

15:02 "Нова пошта" оголосила важливу соціальну ініціативу для ЗСУ — деталі

Оновлено

15:00 У Харкові пролунали гучні вибухи

14:56 У ГУР прокоментували атаку дронів у Воронезькій області РФ

15:44 У ЄС попередили Європу про можливу війну з РФ

15:41 Третя штурмова показала відео бійців в очікуванні чергового російського наступу

15:25 Одеські Лицарі Зимового Походу показали, як полюють та знищують ворога

Оновлено

15:24 Окупанти обстріляли Харків КАБами — Терехов повідомив про постраждалих

15:15 Київське Динамо дограє скандальний поєдинок УПЛ — де і коли пройде матч

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:06 У Харкові зафіксовано два "прильоти"

15:04 Бронювання працівників цирку — у Мінкульті пояснили рішення

15:02 "Нова пошта" оголосила важливу соціальну ініціативу для ЗСУ — деталі

Оновлено

15:00 У Харкові пролунали гучні вибухи

14:56 У ГУР прокоментували атаку дронів у Воронезькій області РФ

06:40 Ціни на металобрухт у квітні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

05:42 Вибух дрона на ЗАЕС — чому Росія відновила ядерний шантаж

8 квітня 2024

18:40 Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

7 квітня 2024

18:45 Пів року війни з Хамасом — підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю

05:42 Атака на Морозовськ — яку російську авіатехніку знищили українські дрони

6 квітня 2024
Оновлено

09:39 Одеситів запитали, що вони знають про НАТО — відповіді розділилися

05:42 Удари по Києву і Харкову — чому Росія почала використовувати нову зброю

5 квітня 2024

18:10 Українське питання "псує" вибори в Польщі, або Чому Туск підіграє націоналістам

15:26 Скандальне вбивство Салтанат Нукенової  — деталі подружнього життя та судової справи Бішимбаєва

09:00 ТОП-5 захворювань українців через війну — які ліки найбільше користуються попитом

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Text

11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Text

09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до народу — ефір Новини.LIVE

8 квітня 2024
Text

23:07 Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня