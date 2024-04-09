Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію. Наразі документ готовий до другого читання.

Про це повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE.

На якому етапі зараз законопроєкт про мобілізацію

Семінський наголосив, що законопроєкт про мобілізацію вже готовий до другого читання. А от, чи зможе з ним ознайомитися громадськість до голосування, поки невідомо.

"Думаю, коли вже проголосуємо в остаточному вигляді, тоді буде зрозуміло. А також під час пленарних засідань, після робочого дня, депутати будуть коментувати те, що розглядається в процесі", — наголосив депутат.

Нагадаємо, нещодавно спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про мобілізацію розглянуть вже на найближчих засіданнях.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко вважає, що Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня. Проте в документі є дуже багато правок, а це за собою тягне довгу роботу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.