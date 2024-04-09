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Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

9 апреля 2024 г. 14:41

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14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

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14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

Text

12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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12:29 Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Text

09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и обработал все поправки к законопроекту о мобилизации. Сейчас документ готов ко второму чтению.

Об этом сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE.

На каком этапе сейчас законопроект о мобилизации

Семинский подчеркнул, что законопроект о мобилизации уже готов ко второму чтению. А вот сможет ли с ним ознакомиться общественность до голосования, пока неизвестно.

"Думаю, когда уже проголосуем в окончательном виде, тогда будет понятно. А также во время пленарных заседаний после рабочего дня депутаты будут комментировать то, что рассматривается в процессе", — подчеркнул депутат.

Напомним, недавно спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен уже на ближайших заседаниях.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко считает, что Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля. Однако в документе очень много правок, а это за собой влечет долгую работу Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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