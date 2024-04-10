Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Закон про мобілізацію та демобілізацію повинні були давно ухвалити. Військові, які перебувають на фронті понад два роки, хочуть знати строки, коли вони можуть звільнитися.

Про це заявив доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в ефірі Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні

Інститут провів дослідження серед молоді у віці 18-26 років. Найбільше, що їх тривожить — невідомість стосовно того, що їх чекає при мобілізації, куди вони потраплять, де будуть воювати і чи зможуть вони обирати.

"Оце найголовніше. І суспільство, і потенційний призовник саме це хочуть знати", — наголосив Шульга.

Він пояснив, що рекрутингова ініціатива це дуже добре, оскільки все більше бригад пропонують повний супровід від ТЦК. Вони не чекають, що призовники будуть штурмовиками, а пропонують, наприклад, посади лікарів, кухарів та діловодів.

"Тобто найголовніша проблема для суспільства, яке всі роки в тривозі — вони віддалені від цього, їм треба знову все пояснювати і цю невідомість пробивати", — зазначив директор Інституту.

Він зауважив, що наразі середній вік військових на фронті становить 40 років. Тому так чи інакше необхідно приходити до зниження цього показника, оскільки старшим людям значно важче.

"Військові мають дуже багато витраченого ресурсу, місяці на війні це дуже швидке вигорання. І чим старша людина, тим їй важче", — сказав Шульга.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко розповів, хто підлягає бронюванню від мобілізації згідно з новим законопроєктом.

Також за словами нардепа Олега Семінського, всі поправки до законопроєкту до мобілізації вже опрацьовані.