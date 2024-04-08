Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

Офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Евгений Оропай, позывной "Скиф" стал гостем студии Ранок.LIVE. Он рассказал о нехватке в Украине мобилизационного ресурса.

Свои мнения Оропай выразил в прямом эфире ведущим канала Новини.LIVE Виталию Прудиусу и Ольге Волковой.

Украине не хватает мобилизационного ресурса

"Нам сейчас очень нужны мобилизационные силы, чтобы сформировать оперативный резерв, который через некоторое время заменит наших ребят на передовой. Будем откровенны, есть подразделения, которые по два года, по полтора, не выходят с позиций", — отметил военный.

Оропай отметил, что бойцам очень тяжело находиться на передовой столь долгое время. При этом он добавил, что ротации подразделений на фронте проходят, но этого недостаточно.

"В моем подразделении происходят ротации есть изменения. Батальон сменяет на батальон, бригада на бригаду. Но у нас нет мобилизационных сил, чтобы они дополняли уже тех послуживших воинов", — объяснил проблему офицер.

Он также напомнил, что есть бойцы, получившие ранения и никогда не смогущие вернуться на военную службу.

"Есть получающие ранения, из-за которых уже не могут вернуться в строй. На их месте нужны новые мобилизационные силы. Должны заходить новые ребята, которые будут выполнять боевые задачи", — пояснил Оропай.

Ранее мы говорили, что народный депутат Сергей Демченко считает, что Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля.

Также в законопроекте о мобилизации убраны антиконституционные правки типа блокирования банковских счетов уклоняющимся. Однако, скорее всего, останется норма о лишении прав вождения таких лиц.