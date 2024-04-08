Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Зовсім скоро в Україні будуть вважати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки синонімом до слова "токсичність". Через свої примусові та грубі дії працівники ТЦК руйнують мотивацію іти служити та моральний дух бійців, які вже на фронті.

Про це розповіли політолог Іго Чаленко та політтехнолог Руслан Рохов в ефірі Ранок.LIVE.

Як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Коментуючи ситуація з журналістом "Слідство.Інфо", працівниками ТЦК та СБУ, вимальовується негативна картина про ці установи, хоча багато працівників з спецслужби та військкоматів гідно несуть службу та захищають Україну на фронті.

"Вже скоро у нас ТЦК будуть вважати синонімом до слова "токсичність" через велику кількість факторів. Це несправедливо, тому що багато працівників ТЦК віддано служать та заслуговують на нормальну реакцію, але такі випадки як з журналістами "Слідство. Інфо" не витримують критики і з цим треба ретельно розбиратися. Добре, що Сирський одразу відреагував і Малюк одразу підключився. Але треба припиняти такі кейси, потрібно вже навести порядок у самій службі", — вважає Чаленко.

Рохов додав, що цей випадок набрав такого розголосу, оскільки журналісти все висвітлили, але скільки таких ситуацій відбувається щоденно з іншими людьми, які не виносять це на широкий загал. Такими діями такі установи як СБУ та ТЦК руйнують до себе довіру та демотивують українців.

"Ми про це говоримо, тому що це журналісти, окрім того, таких випадків дуже багато. Коли хтось щось зробив не так, як комусь потрібно, дається вказівка ТЦК — це найпростіший спосіб розібратися зі своїм опонентом. Просто журналісти це показують, суспільство каже: "о боже, о боже, що відбувається". Те, що працівників СБУ зафіксували камери та вони навіть за це не хвилювалися, говорить про відчуття безкарності. Якби вони переймалися, що їх можуть піймати та викрити, то, мабуть, діяли б обачніше, адже це співробітники служби, яка на цьому мала б знатися і бути компетентною", — підкреслив політтехнолог.

Він також додав, що такі дії, які дозволяють собі працівники військкоматів є об'єктом примусу і здебільшого вони це роблять не за власним бажанням. За його словами, потрібно розуміти, що проблема не в самому ТЦК, а в тих, хто хоче використовувати їх як інструмент управи з "неугодним".

"Через такі дії напрошується висновок, що армія — це не місце захисту держави, а місце покарання, куди відправляють неугодних. Таким чином формують образ армії, де треба не героїчно боротися за незалежність, а як один із видів важкого покарання, вбиваючи таким чином сам статус служби і демотивуючи служити. Усі такі кейси, які використовують ТЦК, вбивають мотивацію до мобілізації", — наголосив Рохов.

Нагадаємо, 6 квітня у Києві чоловік напав на працівників ТЦК. На місце прибула поліція та затримала нападника.

На цей інцидент відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

А Президент України Володимир Зеленський закликав українців аналізувати інформацію з соціальних мереж, зокрема про ТЦК та СП, бо вона зазвичай не є об'єктивною. За його словами, загалом громадяни шанобливо ставляться до військових.