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Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

8 апреля 2024 г. 13:58

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11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

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Совсем скоро в Украине будут считать территориальные центры комплектования и социальной поддержки синонимом слова "токсичность". Из-за своих принудительных и грубых действий работники ТЦК разрушают мотивацию идти служить и моральный дух бойцов, которые уже на фронте.

Об этом рассказали политолог Иго Чаленко и политтехнолог Руслан Рохов в эфире Ранок.LIVE.

Как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

Комментируя ситуация с журналистом "Слідство.Інфо", работниками ТЦК и СБУ, вырисовывается негативная картина об этих учреждениях, хотя многие работники из спецслужбы и военкоматов достойно несут службу и защищают Украину на фронте.

"Уже скоро у нас ТЦК будут считать синонимом к слову "токсичность" из-за большого количества факторов. Это несправедливо, потому что многие работники ТЦК преданно служат и заслуживают нормальной реакции, но такие случаи как с журналистами "Слідство.Інфо" не выдерживают критики и с этим нужно тщательно разбираться. Хорошо, что Сырский сразу отреагировал и Малюк сразу подключился. Но надо прекращать такие кейсы, нужно уже навести порядок в самой службе", — считает Чаленко.

Рохов добавил, что этот случай набрал такую огласку, поскольку журналисты все осветили, но сколько таких ситуаций происходит ежедневно с другими людьми, которые не выносят это на широкую общественность. Такими действиями такие учреждения, как СБУ и ТЦК, разрушают к себе доверие и демотивируют украинцев.

"Мы об этом говорим, потому что это журналисты, кроме того, таких случаев очень много. Когда кто-то что-то сделал не так, как кому-то нужно, дается указание ТЦК — это самый простой способ разобраться со своим оппонентом. Просто журналисты это показывают, общество говорит: "о боже, о боже, что происходит". То, что работников СБУ зафиксировали камеры и они даже за это не волновались, говорит о чувстве безнаказанности. Если бы они переживали, что их могут поймать и разоблачить, то, наверное, действовали бы осмотрительнее, ведь это сотрудники службы, которая в этом должна разбираться и быть компетентной", — подчеркнул политтехнолог.

Он также добавил, что такие действия, которые позволяют себе работники военкоматов, являются объектом принуждения и в большинстве своем они это совершают не по собственному желанию. По его словам, нужно понимать, что проблема не в самом ТЦК, а у тех, кто хочет использовать их как инструмент управы с "неугодным".

"Из-за таких действий напрашивается вывод, что армия — это не место защиты государства, а место наказания, куда отправляют неугодных. Таким образом формируют образ армии, где нужно не героически бороться за независимость, а как один из видов тяжелого наказания, убивая таким образом сам статус службы и демотивируя служить. Все такие кейсы, которые используют ТЦК, убивают мотивацию к мобилизации", — подчеркнул Рохов.

Напомним, 6 апреля в Киеве мужчина напал на работников ТЦК. На место прибыла полиция и задержала нападающего.

На этот инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

А Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев анализировать информацию из социальных сетей, в частности о ТЦК и СП, поскольку она обычно не объективна. По его словам, в целом граждане уважительно относятся к военным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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