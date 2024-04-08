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Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

08 квітня 2024 р. 14:16

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Офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Євгеній Оропай, позивний "Скіф", став гостем студії Ранок.LIVE. Він розповів про нестачу в Україні мобілізаційного ресурсу.

Свої думки Оропай висловив у прямому ефірі ведучим каналу Новини.LIVE Віталію Прудиусу та Ользі Волковій.

Україні не вистачає мобілізаційного ресурсу

"Нам зараз дуже потрібні мобілізаційні сили, щоб сформувати оперативний резерв, який через деякий час замінить наших хлопців на передовій. Будем відверті, є підрозділи, які по два роки, по півтора, не виходять з позицій", — зазначив військовий. 

Оропай зазначив, що бійцям дуже важко перебувати на передовій настільки довгий час. При цьому він додав, що ротації підрозділів на фронті відбуваються, але цього не достатньо.

"В моєму підрозділі відбуваються ротації є зміни. Батальйон змінює на батальйон, бригада на бригаду. Але в нас нема мобілізаційних сил, щоб вони доповнювали вже тих вояків, які послужили", — пояснив проблему офіцер.

Він також нагадав, що є бійці, які отримали поранення і вже ніколи не зможуть повернутися на військову службу.

"Є такі, що отримують поранення, через які вже не можуть повернутися в стрій. На їх місці потрібні нові мобілізаційні сили. Мають заходити нові хлопці, які будуть виконувати бойові задачі", — пояснив Оропай.

Раніше ми розповідали, що народний депутат Сергій Демченко вважає, що Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня.

Також у законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:58 Вбивство юнака в київському фунікулері — нові деталі

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