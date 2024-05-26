Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" поделился своим мнением о законе о мобилизации. Назаренко отметил важность законных действий и сравнил современные условия с событиями 2014 года, когда украинский народ вышел на протест против диктаторских законов режима Януковича.

Об этом Владимир Назаренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 мая.

Позиция военных по закону о мобилизации

Владимир Назаренко провел параллель с событиями, произошедшими 16 января 2014 года, когда режим Януковича принял диктаторские законы, ограничивающие права и свободы граждан. Тогда украинцы массово выступили против этих ограничений. Назаренко отметил, что нынешняя дискуссия по закону о мобилизации существенно отличается, и те, кто сейчас говорит о нарушении прав, вряд ли выступали против реальных диктаторских законов.

"Я хотел бы такую маленькую аналогию напомнить, что в начале января, шестнадцатого января две тысячи четырнадцатого года. Тогда режим о путинском режиме, о российском режиме Януковича действительно диктаторские законы пробовал принять. Принял диктаторские законы шестнадцатого января. И тогда действительно украинский народ, украинский нация вышла для того, чтобы не допустить установления диктатуры, по примеру, которая сейчас восстановлена", — сказал Назаренко.

Офицер не поддерживает ни одну сторону в дискуссии по закону о мобилизации, но выразил свое недовольство тем, как политики используют этот вопрос для собственных политических дивидендов. По его словам, обсуждение мобилизационного закона часто превращается в политическое соревнование, где каждый депутат пытается извлечь выгоду, забывая о национальных интересах.

" Меня в первую очередь, когда наблюдал за этой мобилизацией, за дискуссиями вокруг мобилизации мобилизационного закона, определенным образом возмущало, насколько этот вопрос при политическом, даже том или ином уровне. Политики пытались в первую очередь получить какие-то политические баллы, какие-то политические дивиденды, забывая, что политики в условиях ", — отметил Назаренко.

Назаренко также указал на политические манипуляции вокруг мобилизационного закона. Он отметил, что первый законопроект не был принят Верховной Радой, после чего был представлен другой законопроект с тысячами поправок. Это, по его мнению, свидетельствует, что политики больше заботятся о своих политических баллах, чем о реальных потребностях страны во время войны.

"В обсуждении перед пересечением сначала внесли один законопроект и его так или иначе Верховная Рада не восприняла, что там политик другой. Там, где он написал, действительно написали другой. Там законопроект, дискуссии четыре тысячи или пять тысяч правок. подавал эти правки в тот или иной народный депутат, защищали эти правки. Но это было, на мой взгляд, больше какое-то политическое соревнование политиков всего хорошо, против всего плохого", — добавил Назаренко.

Назаренко подчеркнул, что в условиях войны политики должны занимать государственную позицию и работать на защиту страны. Он считает, что в таких условиях политики должны быть либо военными, либо волонтерами, либо работать на предприятиях, а не заниматься политическими играми. По его словам, только совместная работа на армию, экономику и производство может обеспечить успех в борьбе за государственность.

Ранее Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне. Он отметил, что украинцы должны продолжать стоять вместе как единая нация, борющаяся за свое право на жизнь.

Также военный Назаренко объяснил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.