Новое обещание Трампа и предложение Путина — эфир Вечір.LIVE

После встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина вернет свою жизнь и получит много земли. Тем временем в России прокомментировали вероятность переговоров между Путиным и Зеленским, отметив, что формат встречи будет зависеть от развития событий на фронте и позиции Киева.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 19 августа.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко;
- народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко;
- соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Трамп заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности Украины;
- Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что стороны начнут с предложения похожего на модель 5 статьи НАТО;
- Зеленский сказал, что гарантии безопасности западных партнеров для Украины будут оформлены в течение семи-десяти рабочих дней;
- После заключения мирного соглашения, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран, — Марко Рубио;
- Гарантии безопасности для Украины являются критически важными, — Макрон;
- Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины;
- Зеленский прокомментировал возможность участия иностранных миротворцев в Украине;
- Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска в Украине, и это "не создаст проблем с Россией".
Отметим, что Дональд Трамп ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и Россией.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом якобы не отверг идею территориальных компромиссов.