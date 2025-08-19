Новое обещание Трампа и предложение Путина — эфир Вечір.LIVE

После встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина вернет свою жизнь и получит много земли. Тем временем в России прокомментировали вероятность переговоров между Путиным и Зеленским, отметив, что формат встречи будет зависеть от развития событий на фронте и позиции Киева.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 19 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко;

народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко;

соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Трамп заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности Украины;

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что стороны начнут с предложения похожего на модель 5 статьи НАТО;

Зеленский сказал, что гарантии безопасности западных партнеров для Украины будут оформлены в течение семи-десяти рабочих дней;

После заключения мирного соглашения, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран, — Марко Рубио;

Гарантии безопасности для Украины являются критически важными, — Макрон;

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины;

Зеленский прокомментировал возможность участия иностранных миротворцев в Украине;

Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска в Украине, и это "не создаст проблем с Россией".

Отметим, что Дональд Трамп ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом якобы не отверг идею территориальных компромиссов.