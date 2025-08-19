Відео
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

19 серпня 2025 р. 18:00

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:10 Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

08:00 Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
19:15 Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна поверне своє життя й отримає багато землі. Тим часом у Росії прокоментували ймовірність переговорів між Путіним і Зеленським, зазначивши, що формат зустрічі залежатиме від розвитку подій на фронті та позиції Києва.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 19 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат України від фракції  "Батьківщина" Вадим Івченко;
  • народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко;
  • співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • народний депутат від фракції  "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки України;
  • Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони розпочнуть з пропозиції схожої на модель 5 статті НАТО;
  • Зеленський сказав, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені впродовж семи-десяти робочих днів;
  • Після укладення мирної угоди, Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн, — Марко Рубіо;
  • Гарантії безпеки для України є критично важливими, — Макрон;
  • Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини;
  • Зеленський прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні;
  • Трамп заявив, що Франція, Британія та Німеччина хочуть розмістити свої війська в Україні, і це "не створить проблем із Росією".

Зазначимо, що Дональд Трамп відповів, чи можливий обмін територіями між Україною та Росією.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом нібито не відкинув ідею територіальних компромісів.

19:17 Трамп розповів про "теплу" атмосферу переговорів з Путіним

19:12 Ексглава МСЕК оформлював фейкову інвалідність — як його покарають

19:10 Нові стимули для лікарів — хто отримає гроші та житло від держави

18:49 Європа об'єднана — Зеленський поговорив з прем'єром Норвегії

18:45 В Одесі продають пам'ятку архітектури 1835 року — яка ціна

18:44 Зеленський відхилив пропозицію переговорів у Москві — AFP

18:40 Експерт спрогнозував наслідки втручання Китаю у процеси РФ

18:32 Синоптики шокували — прогноз погоди у Києві на завтра

18:30 Загадкових жуків помітили біля ЧАЕС — що відомо про комах

18:23 Священник сховав ухилянта під рясами і віз за кордон — відео

19:17 Трамп розповів про "теплу" атмосферу переговорів з Путіним

19:12 Ексглава МСЕК оформлював фейкову інвалідність — як його покарають

19:10 Нові стимули для лікарів — хто отримає гроші та житло від держави

18:49 Європа об'єднана — Зеленський поговорив з прем'єром Норвегії

18:45 В Одесі продають пам'ятку архітектури 1835 року — яка ціна

18:44 Зеленський відхилив пропозицію переговорів у Москві — AFP

18:40 Експерт спрогнозував наслідки втручання Китаю у процеси РФ

18:32 Синоптики шокували — прогноз погоди у Києві на завтра

18:30 Загадкових жуків помітили біля ЧАЕС — що відомо про комах

18:23 Священник сховав ухилянта під рясами і віз за кордон — відео

18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:10 Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

08:00 Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня
19:15 Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

