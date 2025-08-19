Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна поверне своє життя й отримає багато землі. Тим часом у Росії прокоментували ймовірність переговорів між Путіним і Зеленським, зазначивши, що формат зустрічі залежатиме від розвитку подій на фронті та позиції Києва.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 19 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат України від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко;

народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки України;

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони розпочнуть з пропозиції схожої на модель 5 статті НАТО;

Зеленський сказав, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені впродовж семи-десяти робочих днів;

Після укладення мирної угоди, Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн, — Марко Рубіо;

Гарантії безпеки для України є критично важливими, — Макрон;

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини;

Зеленський прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні;

Трамп заявив, що Франція, Британія та Німеччина хочуть розмістити свої війська в Україні, і це "не створить проблем із Росією".

Зазначимо, що Дональд Трамп відповів, чи можливий обмін територіями між Україною та Росією.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом нібито не відкинув ідею територіальних компромісів.