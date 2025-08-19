Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна поверне своє життя й отримає багато землі. Тим часом у Росії прокоментували ймовірність переговорів між Путіним і Зеленським, зазначивши, що формат зустрічі залежатиме від розвитку подій на фронті та позиції Києва.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 19 серпня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- народний депутат України від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко;
- народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко;
- співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
- експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки України;
- Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони розпочнуть з пропозиції схожої на модель 5 статті НАТО;
- Зеленський сказав, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені впродовж семи-десяти робочих днів;
- Після укладення мирної угоди, Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн, — Марко Рубіо;
- Гарантії безпеки для України є критично важливими, — Макрон;
- Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини;
- Зеленський прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні;
- Трамп заявив, що Франція, Британія та Німеччина хочуть розмістити свої війська в Україні, і це "не створить проблем із Росією".
Зазначимо, що Дональд Трамп відповів, чи можливий обмін територіями між Україною та Росією.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом нібито не відкинув ідею територіальних компромісів.