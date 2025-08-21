Видео
Защита неба и альтернатива НАТО для Украины — эфир Ранок.LIVE

Защита неба и альтернатива НАТО для Украины — эфир Ранок.LIVE

21 августа 2025 г. 8:00

В Вашингтоне рассматривают возможность предоставления Украине нового уровня поддержки, в частности привлечения авиации для укрепления защиты неба. В то же время глава правительства Италии Джорджа Мелони предложила европейским партнерам создать механизм коллективных гарантий безопасности для Украины, равнозначный вступлению в НАТО.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира

Обсуждать насущные вопросы будут эксперты в студии:

  • первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • председатель венгерской громады Киева Тибор Томп;
  • заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка;
  • политолог Игорь Попов;
  • представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Напомним, Эстония заявила о готовности отправить своих миротворцев в Украину.

А также в РФ дали ответ, какие гарантии безопасности для Украины готовы поддержать в Кремле.

