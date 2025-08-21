Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

У Вашингтоні розглядають можливість надання Україні нового рівня підтримки, зокрема залучення авіації для зміцнення захисту неба. Водночас голова уряду Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським партнерам створити механізм колективних гарантій безпеки для України, рівнозначний вступу до НАТО.

Гості ефіру

Обговорювати нагальні питання будуть експерти у студії:

перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

голова угорської громади Києва Тібор Томп;

заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;

політолог Ігор Попов;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

