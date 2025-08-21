Відео
Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025 р. 08:00

Text

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Text

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Text

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Text

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Text

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Text

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Text

Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Text

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Text

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Text

08:10 Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

У Вашингтоні розглядають можливість надання Україні нового рівня підтримки, зокрема залучення авіації для зміцнення захисту неба. Водночас голова уряду Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським партнерам створити механізм колективних гарантій безпеки для України, рівнозначний вступу до НАТО.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру

Обговорювати нагальні питання будуть експерти у студії:

  • перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • народна депутатка України, Комітет  з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • народний депутат, "Слуга Народу",  комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • голова угорської громади Києва Тібор Томп;
  • заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;
  • політолог Ігор Попов;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Нагадаємо, Естонія заявила про готовність відправити своїх миротворців до України.

А також у РФ дали відповідь, які гарантії безпеки для України готові підтримати у Кремлі.

