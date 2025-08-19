Заявление Мерца о встрече Зеленского и Путина — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже до конца августа, сообщает Reuters. В то же время, по информации высокопоставленного представителя администрации США, потенциальной площадкой для переговоров рассматривается Венгрия.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News отметил, что после заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от ряда стран, не ограничиваясь только членами НАТО.



Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина не должна отдавать Донбасс России в рамках возможных договоренностей. Для наглядности он сравнил подобный сценарий с гипотетическим предложением Соединенным Штатам уступить, скажем, Флориду.

После завершения переговоров в Белом доме с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и представителей ЕС к прессе первым вышел канцлер ФРГ. Фридрих Мерц очертил свою позицию относительно потенциальной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и подчеркнул важность четкой позиции Европы в этом вопросе.