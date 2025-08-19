Видео
Заявление Мерца о встрече Зеленского и Путина — эфир День.LIVE

Заявление Мерца о встрече Зеленского и Путина — эфир День.LIVE

19 августа 2025 г. 13:10

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже до конца августа, сообщает Reuters. В то же время, по информации высокопоставленного представителя администрации США, потенциальной площадкой для переговоров рассматривается Венгрия.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News отметил, что после заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от ряда стран, не ограничиваясь только членами НАТО.

Обсуждать насущные вопросы будут гости эфира:

- Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".

- Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

- Константин Матвиенко, политический эксперт.

- Ланда Владимир, экономист, экс-советник министра экономики

- Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц.

- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

- Евгения Улюра, кандидат биологических наук, научный сотрудник Киевского зоопарка, координатор программ реабилитации рукокрылых.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина не должна отдавать Донбасс России в рамках возможных договоренностей. Для наглядности он сравнил подобный сценарий с гипотетическим предложением Соединенным Штатам уступить, скажем, Флориду.

После завершения переговоров в Белом доме с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и представителей ЕС к прессе первым вышел канцлер ФРГ. Фридрих Мерц очертил свою позицию относительно потенциальной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и подчеркнул важность четкой позиции Европы в этом вопросе.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

