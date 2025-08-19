Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися вже до кінця серпня, повідомляє Reuters. Водночас, за інформацією високопоставленого представника адміністрації США, потенційним майданчиком для переговорів розглядається Угорщина.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News зазначив, що після укладення мирної угоди Україна може отримати гарантії безпеки від ряду країн, не обмежуючись тільки членами НАТО.



Обговорювати нагальні питання будуть гості ефіру:

• Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна".

• Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

• Костянтин Матвієнко, політичний експерт.

• Володимир Ланда, економіст, ексрадник міністра економіки

• Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб.

• Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

• Євгенія Улюра, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Київського зоопарку, координатор программ реабілітації рукокрилих.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна не повинна віддавати Донбас Росії в рамках можливих домовленостей. Для наочності він порівняв подібний сценарій із гіпотетичною пропозицією Сполученим Штатам поступитися, скажімо, Флоридою.

Після завершення переговорів у Білому домі за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та представників ЄС до преси першим вийшов канцлер ФРН. Фрідріх Мерц окреслив власну позицію щодо потенційної зустрічі між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським і підкреслив важливість чіткої позиції Європи у цьому питанні.