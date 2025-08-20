Путин ждет Зеленского на переговоры — эфир День.LIVЕ

Российский диктатор Владимир Путин настоял на двусторонней встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отверг предложение Дональда Трампа встретиться втроем.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 20 августа.

О чем эфир

США продают вооружение, которое страны ЕС передают Украине, с 10% наценкой;

Трамп отверг отправку войск США в Украину, но предположил другой вариант поддержки;

Путин во время последнего разговора с президентом Трампом настоял на том, чтобы он встретился с Зеленским с глазу на глаз.

Гости эфира

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.);

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;

Петр Олещук — политолог;

Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ;

Олег Постернак — политтехнолог;

Игорь Тодоров — профессор кафедры международных исследований и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета.

Напомним, ранее Трамп оценил шансы по окончанию войны в Украине. Сейчас он ожидает встречу Зеленского и Путина.

В то же время в Белом доме рассказали, что Путин сказал о встрече с Зеленским. Глава Кремля дал обещание встретиться с украинским лидером.