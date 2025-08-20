Відео
Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ
Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

20 серпня 2025 р. 13:00

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Text

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

08:10 Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:10 Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Text

Російський диктатор Володимир Путін наполіг на двосторонній зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Він відкинув пропозицію Дональда Трампа зустрітися втрьох. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 20 серпня. 

Про що ефір 

  • США продають озброєння, яке країни ЄС передають Україні, з 10% націнкою;
  • Трамп відкинув відправлення військ США в Україну, але припустив інший варіант підтримки;
  • Путін під час останньої розмови з президентом Трампом наполіг на тому, щоб він зустрівся з Зеленським віч-на-віч.

Гості ефіру

  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.);
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету.

Нагадаємо, раніше Трамп оцінив шанси щодо закінчення війни в Україні. Наразі він очікує зустріч Зеленського і Путіна. 

Водночас у Білому домі розповіли, що Путін сказав про зустріч з Зеленським. Очільник Кремля дав обіцянку зустрітися з українським лідером. 

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

08:10 Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня
18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:10 Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

08:00 Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

