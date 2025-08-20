Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Російський диктатор Володимир Путін наполіг на двосторонній зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Він відкинув пропозицію Дональда Трампа зустрітися втрьох.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 20 серпня.
Про що ефір
- США продають озброєння, яке країни ЄС передають Україні, з 10% націнкою;
- Трамп відкинув відправлення військ США в Україну, але припустив інший варіант підтримки;
- Путін під час останньої розмови з президентом Трампом наполіг на тому, щоб він зустрівся з Зеленським віч-на-віч.
Гості ефіру
- Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.);
- Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
- Петро Олещук — політолог;
- Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ;
- Олег Постернак — політтехнолог;
- Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету.
Нагадаємо, раніше Трамп оцінив шанси щодо закінчення війни в Україні. Наразі він очікує зустріч Зеленського і Путіна.
Водночас у Білому домі розповіли, що Путін сказав про зустріч з Зеленським. Очільник Кремля дав обіцянку зустрітися з українським лідером.