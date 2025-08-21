У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, экономист Олег Устенко, военный эксперт Иван Ступак, нардеп Сергей Соболев, военный аналитик Дмитрий Снегирев, нардеп Алексей Кучеренко и основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

Европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс;

Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет;

Уже в начале 2026 года должно быть запущено массовое производство украинских ракет "Фламинго".

