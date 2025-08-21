Видео
У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

21 августа 2025 г. 13:07

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, экономист Олег Устенко, военный эксперт Иван Ступак, нардеп Сергей Соболев, военный аналитик Дмитрий Снегирев, нардеп Алексей Кучеренко и основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс;
  • Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет;
  • Уже в начале 2026 года должно быть запущено массовое производство украинских ракет "Фламинго".

Напомним, 21 августа украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел. По его словам, противник установил "один из своих сумасшедших антирекордов".

Кроме того, глава государства рассказал о новой украинской ракете "Фламинго", которая уже прошла успешные испытания.

