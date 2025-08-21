У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, економіст Олег Устенко, військовий експерт Іван Ступак, нардеп Сергій Соболєв, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, нардеп Олексій Кучеренко та засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України, вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс;

Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет;

Вже на початку 2026 року має бути запущено масове виробництво українських ракет "Фламінго".

Нагадаємо, 21 серпня український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. За його словами, противник встановив "один із своїх божевільних антирекордів".

Крім того, глава держави розповів про нову українську ракету "Фламінго", яка вже пройшла успішні випробування.