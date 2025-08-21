Відео
У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

21 серпня 2025 р. 13:07

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE
20 серпня 2025

20 серпня 2025
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Зустріч з Putіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE
19 серпня 2025

19 серпня 2025
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE
18 серпня 2025

18 серпня 2025
Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE
20 серпня 2025

20 серпня 2025
19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, економіст Олег Устенко, військовий експерт Іван Ступак, нардеп Сергій Соболєв, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, нардеп Олексій Кучеренко та засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру: 

  • Європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України, вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс;
  • Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет;
  • Вже на початку 2026 року має бути запущено масове виробництво українських ракет "Фламінго". 

Нагадаємо, 21 серпня український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. За його словами, противник встановив "один із своїх божевільних антирекордів".

Крім того, глава держави розповів про нову українську ракету "Фламінго", яка вже пройшла успішні випробування.

13:35 Офіцер одеського ТЦК допомагав тікати з армії — ціна питання

13:26 Під час атаки міст у Києві підсвітили в жовто-блакитні кольори

13:23 Ізраїль розпочав наступ на Газу — планується призов

13:17 Зима на носі, а дім в руїнах — Тарас Тополя поскаржився на владу

13:09 Замок "Паланок" у диму — як Мукачево оговтується від атаки

13:08 Банк може брати комісію з ваших грошей — як уникнути списання

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

13:04 Котіна звільнили з посади очільника "Енергоатома" — хто замінить

13:00 Фіндопомога в 1 тис. доларів — хто з селян зможе отримати

13:00 Вдала спецоперація ЗСУ у Криму — логістика ворога зірвана

22:33 Овочі, фрукти та м'ясо — які ціни на Новому базарі у серпні
19 серпня

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

06:33 Відпочинок у Сергіївці на Одещині серпень 2025 — ціни та умови
18 серпня

18 серпня

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом
15 серпня

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині
14 серпня

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні
13 серпня

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

21:29 Одеський зоопарк під мікроскопом ревізорів — результати перевірок

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE
20 серпня

20 серпня
19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE
21 серпня 2025 р. 08:00

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025 р. 08:00
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час
20 серпня 2025 р. 19:00

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

20 серпня 2025 р. 19:00
Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE
20 серпня 2025 р. 18:00

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2025 р. 18:00
Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ
20 серпня 2025 р. 13:00

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

20 серпня 2025 р. 13:00
Зустріч з Putіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE
20 серпня 2025 р. 08:10

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025 р. 08:10
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE
19 серпня 2025 р. 18:00

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

19 серпня 2025 р. 18:00
Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE
19 серпня 2025 р. 13:10

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

19 серпня 2025 р. 13:10
Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE
19 серпня 2025 р. 08:00

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025 р. 08:00

