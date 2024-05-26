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Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

26 травня 2024 р. 13:25

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13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

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23:32 Військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті

Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" поділився своїми думками щодо закону про мобілізацію. Назаренко наголосив на важливості законних дій та порівняв сучасні умови з подіями 2014 року, коли український народ вийшов на протест проти диктаторських законів режиму Януковича.

Про це Володимир Назаренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 25 травня.

Позиція військових щодо закону про мобілізацію

Володимир Назаренко провів паралель з подіями, що відбулися 16 січня 2014 року, коли режим Януковича прийняв диктаторські закони, які обмежували права та свободи громадян. Тоді українці масово виступили проти цих обмежень. Назаренко зауважив, що нинішня дискусія щодо закону про мобілізацію суттєво відрізняється, і ті, хто зараз говорить про порушення прав, навряд чи тоді виступали проти реальних диктаторських законів.

"Я хотів би таку маленьку аналогію нагадати, що на початку січня, шістнадцятого січня дві тисячі чотирнадцятого року. Тоді режим про путінський режим, про російський режим Януковича дійсно диктаторські закони пробував прийняти. Прийняв диктаторські закони шістнадцятого січня. І тоді дійсно український народ, українська нація вийшла для того, щоб не допустити встановлення диктатури, по прикладу, яка зараз відновлена. Самопроголошена влада в Білорусі", — сказав Назаренко.

Офіцер не підтримує жодну сторону у дискусії щодо закону про мобілізацію, але висловив своє невдоволення тим, як політики використовують це питання для власних політичних дивідендів. За його словами, обговорення мобілізаційного закону часто перетворюється на політичне змагання, де кожен депутат намагається отримати вигоду, забуваючи про національні інтереси.

"Мене в першу чергу, коли спостерігав за цією мобілізацією, за дискусіями навколо мобілізації мобілізаційного закону, певним чином обурювало, наскільки це питання за політичного, навіть того чи іншого рівня. Політики намагалися в першу чергу отримати якісь політичні бали, якісь політичні дивіденди, забуваючи, що політики в умовах", — зазначив Назаренко.

Назаренко також звернув увагу на політичні маніпуляції навколо мобілізаційного закону. Він зазначив, що перший законопроект не був прийнятий Верховною Радою, після чого було подано інший законопроект з тисячами правок. Це, на його думку, свідчить про те, що політики більше дбають про свої політичні бали, ніж про реальні потреби країни під час війни.

"В обговоренні перед перетином спочатку внесли один законопроект і його так чи інакше Верховна Рада не сприйняла, що там політик інший. Там, де він написав, дійсно написали інший. Там законопроект, дискусії чотири тисячі чи п'ять тисяч правок. Кожен, хто подавав ці правки в той чи інший народний депутат, захищали ці правки. Але це були, на мій погляд, більше якесь політичне змагання політиків за все добре, проти всього поганого", — додав Назаренко.

Назаренко підкреслив, що в умовах війни політики повинні займати державну позицію і працювати на захист країни. Він вважає, що в таких умовах політики мають бути або військовими, або волонтерами, або працювати на підприємствах, а не займатися політичними іграми. За його словами, тільки спільна робота на армію, економіку та виробництво може забезпечити успіх у боротьбі за державність.

Раніше Назаренко "Сонечко" розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні. Він зазначив, що українці повинні продовжувати стояти разом як єдина нація, яка бореться за своє право на життя.

Також військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:35 Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

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