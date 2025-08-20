Видео
Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

20 августа 2025 г. 19:00

Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

Путин ждет Зеленского на переговоры — эфир День.LIVЕ

Встреча с Путиным и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2025
Новое обещание Трампа и предложение Путина — эфир Вечір.LIVE

Заявление Мерца о встрече Зеленского и Путина — эфир День.LIVE

Сроки окончания войны и гарантии для Украины — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2025
Трамп встречает Зеленского в Белом доме — трансляция

Зеленский с визитом у Трампа — эфир Вечір.LIVE

Трамп проведет переговоры с Зеленским — эфир День.LIVE

19:00 Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

18:00 Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

13:00 Путин ждет Зеленского на переговоры — эфир День.LIVЕ

08:10 Встреча с Путиным и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2025
18:00 Новое обещание Трампа и предложение Путина — эфир Вечір.LIVE

Коррупция снова выходит на первый план — миллионы исчезают во время ремонтов мостов и дорог в Киеве. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать свежие подозрения от прокуратуры, хаотичную застройку столицы и проблемы с теплом и водоснабжением.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 20 августа в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность" Леонид Емец;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;
  • и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Общее состояние: объем разрушений и восстановления;
  • Сколько объектов в Харькове разрушено или повреждено с начала агрессии;
  • Хватает ли сейчас у города ресурсов собственных или государственных, чтобы проводить ремонт домов, дорог, тепла;
  • Сколько еще средств нужно Харькову для нормального восстановления;
  • Сколько из людей официально на учете или в очереди на получение временного или нового жилья;
  • Инфраструктура: энергетика, тепло, коммуникации;
  • Как идет подготовка к отопительному сезону, дела с критической инфраструктурой;
  • Например, тепло- и электростанции, которые обстреливали, есть ли прогресс с их ремонтом;
  • Школы, подземные укрытия, безопасность детей;
  • Начнут ли с 1 сентября все дети в Харькове учиться? Какой формат будет преобладать онлайн, смешанный или очный;
  • Сколько подземных школ построено? Сколько в планах и когда они будут готовы.

Напомним, что недавно в Киеве чиновник украл 400 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.

А ранее работнице КГГА сообщили о подозрении — она нанесла ущерб на 1,7 млн грн.

19:00 Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

18:00 Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

13:00 Путин ждет Зеленского на переговоры — эфир День.LIVЕ

08:10 Встреча с Путиным и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 августа
18:00 Новое обещание Трампа и предложение Путина — эфир Вечір.LIVE

