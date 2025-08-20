Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

Коррупция снова выходит на первый план — миллионы исчезают во время ремонтов мостов и дорог в Киеве. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать свежие подозрения от прокуратуры, хаотичную застройку столицы и проблемы с теплом и водоснабжением.
Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 20 августа в 19:00.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность" Леонид Емец;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
- пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;
- и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Общее состояние: объем разрушений и восстановления;
- Сколько объектов в Харькове разрушено или повреждено с начала агрессии;
- Хватает ли сейчас у города ресурсов собственных или государственных, чтобы проводить ремонт домов, дорог, тепла;
- Сколько еще средств нужно Харькову для нормального восстановления;
- Сколько из людей официально на учете или в очереди на получение временного или нового жилья;
- Инфраструктура: энергетика, тепло, коммуникации;
- Как идет подготовка к отопительному сезону, дела с критической инфраструктурой;
- Например, тепло- и электростанции, которые обстреливали, есть ли прогресс с их ремонтом;
- Школы, подземные укрытия, безопасность детей;
- Начнут ли с 1 сентября все дети в Харькове учиться? Какой формат будет преобладать онлайн, смешанный или очный;
- Сколько подземных школ построено? Сколько в планах и когда они будут готовы.
Напомним, что недавно в Киеве чиновник украл 400 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.
А ранее работнице КГГА сообщили о подозрении — она нанесла ущерб на 1,7 млн грн.