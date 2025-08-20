Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

Коррупция снова выходит на первый план — миллионы исчезают во время ремонтов мостов и дорог в Киеве. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать свежие подозрения от прокуратуры, хаотичную застройку столицы и проблемы с теплом и водоснабжением.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 20 августа в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность" Леонид Емец;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;

и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Общее состояние: объем разрушений и восстановления;

Сколько объектов в Харькове разрушено или повреждено с начала агрессии;

Хватает ли сейчас у города ресурсов собственных или государственных, чтобы проводить ремонт домов, дорог, тепла;

Сколько еще средств нужно Харькову для нормального восстановления;

Сколько из людей официально на учете или в очереди на получение временного или нового жилья;

Инфраструктура: энергетика, тепло, коммуникации;

Как идет подготовка к отопительному сезону, дела с критической инфраструктурой;

Например, тепло- и электростанции, которые обстреливали, есть ли прогресс с их ремонтом;

Школы, подземные укрытия, безопасность детей;

Начнут ли с 1 сентября все дети в Харькове учиться? Какой формат будет преобладать онлайн, смешанный или очный;

Сколько подземных школ построено? Сколько в планах и когда они будут готовы.

Напомним, что недавно в Киеве чиновник украл 400 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.

А ранее работнице КГГА сообщили о подозрении — она нанесла ущерб на 1,7 млн грн.