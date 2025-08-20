Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Корупція знову виходить на перший план — мільйони зникають під час ремонтів мостів і доріг у Києві. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть свіжі підозри від прокуратури, хаотичну забудову столиці та проблеми з теплом і водопостачанням.
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 20 серпня о 19:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
- речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;
- в.о. Генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Загальний стан: обсяг руйнувань і відновлення;
- Скільки об’єктів у Харкові зруйновано або пошкоджено від початку агресії;
- Чи зараз у міста вистачає ресурсів власних або державних, аби проводити ремонт будинків, доріг, тепла;
- Скільки ще коштів потрібно Харкову для нормальної відбудови;
- Скільки з людей офіційно на обліку або у черзі на отримання тимчасового або нового житла;
- Інфраструктура: енергетика, тепло, комунікації;
- Як йде підготовка до опалювального сезону, справи з критичною інфраструктурою;
- Наприклад, тепло- і електростанції, які обстрілювали, чи є прогрес із їхнім ремонтом;
- Школи, підземні укриття, безпека дітей;
- Чи з 1 вересня всі діти в Харкові розпочнуть навчання? Який формат буде переважати онлайн, змішаний чи очний;
- Скільки підземних шкіл побудовано? Скільки в планах і коли вони будуть готові.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві посадовець украв 400 тис. грн, виділених на ремонт доріг.
А раніше працівниці КМДА повідомили про підозру — вона завдала збитків на 1,7 млн грн.