Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

20 серпня 2025 р. 19:00

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

08:10 Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Корупція знову виходить на перший план — мільйони зникають під час ремонтів мостів і доріг у Києві. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть свіжі підозри від прокуратури, хаотичну забудову столиці та проблеми з теплом і водопостачанням.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 20 серпня о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;
  • в.о. Генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Загальний стан: обсяг руйнувань і відновлення;
  • Скільки об’єктів у Харкові зруйновано або пошкоджено від початку агресії;
  • Чи зараз у міста вистачає ресурсів власних або державних, аби проводити ремонт будинків, доріг, тепла;
  •  Скільки ще коштів потрібно Харкову для нормальної відбудови;
  • Скільки з людей офіційно на обліку або у черзі на отримання тимчасового або нового житла;
  • Інфраструктура: енергетика, тепло, комунікації;
  • Як йде підготовка до опалювального сезону, справи з критичною інфраструктурою;
  • Наприклад, тепло- і електростанції, які обстрілювали, чи є прогрес із їхнім ремонтом;
  • Школи, підземні укриття, безпека дітей;
  • Чи з 1 вересня всі діти в Харкові розпочнуть навчання? Який формат буде переважати онлайн, змішаний чи очний;
  • Скільки підземних шкіл побудовано? Скільки в планах і коли вони будуть готові.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві посадовець украв 400 тис. грн, виділених на ремонт доріг.

А раніше працівниці КМДА повідомили про підозру — вона завдала збитків на 1,7 млн грн.

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

08:10 Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня
18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

