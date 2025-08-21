Трамп намекнул на наступление Украины — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат Украины Валентин Наливайченко, авиаэксперт Валерий Романенко и первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.
Среди тем эфира:
- США сосредотачиваются на роли в урегулировании войны в Украине;
- Дональд Трамп заявил, что невозможно выиграть войну без активного наступления, в то же время он поручил сенатору Марко Рубио вести переговоры о гарантиях безопасности для Киева;
- Украина предлагает Вашингтону масштабную пятилетнюю программу производства дронов на 50 млрд долларов, которая может стать ключевой для укрепления оборонных возможностей страны и сотрудничества с США.
Напомним, Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он якобы ограничил возможности Украины в войне против российских оккупантов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, о чем говорил с Трампом около карты в Белом доме.