Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат України Валентин Наливайченко, авіаексперт Валерій Романенко та перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

США зосереджуються на ролі у врегулюванні війни в Україні;

Дональд Трамп заявив, що неможливо виграти війну без активного наступу, водночас він доручив сенатору Марко Рубіо вести переговори про гарантії безпеки для Києва;

Україна пропонує Вашингтону масштабну пʼятирічну програму виробництва дронів на 50 млрд доларів, яка може стати ключовою для зміцнення оборонних спроможностей країни та співпраці зі США.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Джо Байдена у тому, що він нібито обмежив можливості України у війні проти російських окупантів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський пояснив, про що говорив з Трампом біля карти в Білому домі.