Україна
Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE
Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2025 р. 18:02

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат України Валентин Наливайченко, авіаексперт Валерій Романенко та перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

  • США зосереджуються на ролі у врегулюванні війни в Україні;
  • Дональд Трамп заявив, що неможливо виграти війну без активного наступу, водночас він доручив сенатору Марко Рубіо вести переговори про гарантії безпеки для Києва;
  • Україна пропонує Вашингтону масштабну пʼятирічну програму виробництва дронів на 50 млрд доларів, яка може стати ключовою для зміцнення оборонних спроможностей країни та співпраці зі США.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Джо Байдена у тому, що він нібито обмежив можливості України у війні проти російських окупантів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський пояснив, про що говорив з Трампом біля карти в Білому домі.

