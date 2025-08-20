Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

Лондон и Брюссель готовят новые санкции против России в случае отказа Владимира Путина от переговоров. А в Вашингтоне отмечают, что приоритетом США является прекращение огня в Украине.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 20 августа.
- Подготовка встречи Зеленского и Путина уже идет, — Белый дом;
- Трамп позвонил Орбану, чтобы обсудить, почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС;
- ЕС введет новые санкции против России, если Путин не согласится на переговоры с Зеленским, — посол Франции в Украине;
- Германия активно работает над разработкой надежных гарантий безопасности для Украины — какие страны готовы присоединиться;
- Москва считает, что Россия и Китай должны стать гарантами безопасности Украины;
- США продают оружие европейцам с наценкой 10%, а потом они передают его украинцам, — Бессент;
- США и РФ не навяжут Украине условий, которые не примет украинский народ, — Подоляк;
- Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину, — Bloomberg;
- Министр обороны Израиля одобрил план наступления армии на город Газа.
- Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
- Анна Минюкова — инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения;
- Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, "Европейская Солидарность";
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
- Геннадий Кривошея — председатель общественного совета при КГГА;
- Ирина Винокурова — пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры;
- Алексей Даниленко — и.о. генерального директора Центра общественного здоровья.
Напомним, Трамп обсудил с Виктором Орбаном идею потенциальных переговоров между Путиным и Зеленским в Будапеште. Однако пока официальных подтверждений разговора нет.
Ранее Марко Рубио сообщил о "важном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.