Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

Лондон и Брюссель готовят новые санкции против России в случае отказа Владимира Путина от переговоров. А в Вашингтоне отмечают, что приоритетом США является прекращение огня в Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 20 августа.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:

Подготовка встречи Зеленского и Путина уже идет, — Белый дом;

Трамп позвонил Орбану, чтобы обсудить, почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС;

ЕС введет новые санкции против России, если Путин не согласится на переговоры с Зеленским, — посол Франции в Украине;

Германия активно работает над разработкой надежных гарантий безопасности для Украины — какие страны готовы присоединиться;

Москва считает, что Россия и Китай должны стать гарантами безопасности Украины;

США продают оружие европейцам с наценкой 10%, а потом они передают его украинцам, — Бессент;

США и РФ не навяжут Украине условий, которые не примет украинский народ, — Подоляк;

Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину, — Bloomberg;

Министр обороны Израиля одобрил план наступления армии на город Газа.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Анна Минюкова — инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения;

Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, "Европейская Солидарность";

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Геннадий Кривошея — председатель общественного совета при КГГА;

Ирина Винокурова — пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры;

Алексей Даниленко — и.о. генерального директора Центра общественного здоровья.

Напомним, Трамп обсудил с Виктором Орбаном идею потенциальных переговоров между Путиным и Зеленским в Будапеште. Однако пока официальных подтверждений разговора нет.

Ранее Марко Рубио сообщил о "важном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.