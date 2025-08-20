Відео
Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE
Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2025 р. 18:00

Text

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Text

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Text

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Text

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Text

Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Text

08:10 Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Text

18:00 Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Лондон та Брюссель готують нові санкції проти Росії у разі відмови Володимира Путіна від переговорів. А у Вашингтоні наголошують, що пріоритетом США є припинення вогню в Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 20 серпня.

Про що ефір 

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • Підготовка зустрічі Зеленського та Путіна вже триває, — Білий дім;
  • Трамп подзвонив Орбану, щоб обговорити, чому Угорщина блокує переговори про вступ України до ЄС;
  • ЄС запровадить нові санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемовини із Зеленським, — посол Франції в Україні;
  • Німеччина активно працює над розробкою надійних гарантій безпеки для України — які країни готові долучитися;
  • Москва вважає, що Росія та Китай мають стати гарантами безпеки України;
  • США продають зброю європейцям з націнкою 10%, а потім вони передають її українцям, — Бессент;
  • США та РФ не нав'яжуть Україні умов, які не прийме український народ, — Подоляк;
  • Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну, — Bloomberg;
  • Міністр оборони Ізраїлю схвалив план наступу армії на місто Газа.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Анна Мінюкова — інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування;
  • Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, "Європейська Солідарність";
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Геннадій Кривошея — голова громадської ради при КМДА;
  • Ірина Винокурова — речниця Київської міської прокуратури;
  • Олексій Даниленко — в.о. генерального директора Центру громадського здоровʼя.

Нагадаємо, Трамп обговорив із Віктором Орбаном ідею потенційних переговорів між Путіним і Зеленським у Будапешті. Однак наразі офіційних підтверджень розмови немає.

Раніше Марко Рубіо повідомив про "важливий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Новини з відео

18:50 МЗС запровадило електронні нотаріальні послуги за кордоном

18:40 Енергосистема України — що відбувається з ресурсами після атак

18:37 Одеса інвестиційний центр України — заявила міністерка Австрії

18:37 Усик вперше висловився щодо Ітауми

18:34 Спека зміниться дощами — прогноз погоди в Україні на завтра

18:31 Рак картоплі — як врятувати врожай і не втратити грядки

18:30 Кір повертається — МОЗ попереджає про ризики для шкіл

18:15 Після трьох років перерви — куди знову вирушить міжнародний потяг

18:14 На Одещині лунають вибухи — що відомо

18:10 Росія намагається розширити кордони ПМР на всю Молдову

18:50 МЗС запровадило електронні нотаріальні послуги за кордоном

18:40 Енергосистема України — що відбувається з ресурсами після атак

18:37 Одеса інвестиційний центр України — заявила міністерка Австрії

18:37 Усик вперше висловився щодо Ітауми

18:34 Спека зміниться дощами — прогноз погоди в Україні на завтра

18:31 Рак картоплі — як врятувати врожай і не втратити грядки

18:30 Кір повертається — МОЗ попереджає про ризики для шкіл

18:15 Після трьох років перерви — куди знову вирушить міжнародний потяг

18:14 На Одещині лунають вибухи — що відомо

18:10 Росія намагається розширити кордони ПМР на всю Молдову

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

20 серпня 2025 р. 13:00
Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025 р. 08:10
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

19 серпня 2025 р. 18:00
Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

19 серпня 2025 р. 13:10
Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025 р. 08:00
Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

18 серпня 2025 р. 19:15
Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

18 серпня 2025 р. 17:57
Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

18 серпня 2025 р. 13:00

