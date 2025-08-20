Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Лондон та Брюссель готують нові санкції проти Росії у разі відмови Володимира Путіна від переговорів. А у Вашингтоні наголошують, що пріоритетом США є припинення вогню в Україні.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 20 серпня.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:
- Підготовка зустрічі Зеленського та Путіна вже триває, — Білий дім;
- Трамп подзвонив Орбану, щоб обговорити, чому Угорщина блокує переговори про вступ України до ЄС;
- ЄС запровадить нові санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемовини із Зеленським, — посол Франції в Україні;
- Німеччина активно працює над розробкою надійних гарантій безпеки для України — які країни готові долучитися;
- Москва вважає, що Росія та Китай мають стати гарантами безпеки України;
- США продають зброю європейцям з націнкою 10%, а потім вони передають її українцям, — Бессент;
- США та РФ не нав'яжуть Україні умов, які не прийме український народ, — Подоляк;
- Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну, — Bloomberg;
- Міністр оборони Ізраїлю схвалив план наступу армії на місто Газа.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
- Анна Мінюкова — інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування;
- Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, "Європейська Солідарність";
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Геннадій Кривошея — голова громадської ради при КМДА;
- Ірина Винокурова — речниця Київської міської прокуратури;
- Олексій Даниленко — в.о. генерального директора Центру громадського здоровʼя.
Нагадаємо, Трамп обговорив із Віктором Орбаном ідею потенційних переговорів між Путіним і Зеленським у Будапешті. Однак наразі офіційних підтверджень розмови немає.
Раніше Марко Рубіо повідомив про "важливий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.