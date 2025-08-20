Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Лондон та Брюссель готують нові санкції проти Росії у разі відмови Володимира Путіна від переговорів. А у Вашингтоні наголошують, що пріоритетом США є припинення вогню в Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 20 серпня.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

Підготовка зустрічі Зеленського та Путіна вже триває, — Білий дім;

Трамп подзвонив Орбану, щоб обговорити, чому Угорщина блокує переговори про вступ України до ЄС;

ЄС запровадить нові санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемовини із Зеленським, — посол Франції в Україні;

Німеччина активно працює над розробкою надійних гарантій безпеки для України — які країни готові долучитися;

Москва вважає, що Росія та Китай мають стати гарантами безпеки України;

США продають зброю європейцям з націнкою 10%, а потім вони передають її українцям, — Бессент;

США та РФ не нав'яжуть Україні умов, які не прийме український народ, — Подоляк;

Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну, — Bloomberg;

Міністр оборони Ізраїлю схвалив план наступу армії на місто Газа.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Анна Мінюкова — інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування;

Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, "Європейська Солідарність";

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Геннадій Кривошея — голова громадської ради при КМДА;

Ірина Винокурова — речниця Київської міської прокуратури;

Олексій Даниленко — в.о. генерального директора Центру громадського здоровʼя.

Нагадаємо, Трамп обговорив із Віктором Орбаном ідею потенційних переговорів між Путіним і Зеленським у Будапешті. Однак наразі офіційних підтверджень розмови немає.

Раніше Марко Рубіо повідомив про "важливий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.