Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели станет понятно, возможно ли достижение мира в Украине. В то же время в Белом доме жестко отреагировали на идею России стать одним из гарантов безопасности.
- Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, есть ли перспективы для достижения мира в Украине.
- В Белом доме категорически отвергли предложение привлечь Россию как одного из гарантов безопасности Украины, отметив неприемлемость такого варианта.
- В США отметили, если Москва не вернет незаконно вывезенных украинских детей, Россию следует официально признать государством-спонсором терроризма.
- эксперт-международник Тарас Семенюк;
- политолог Игорь Рейтерович;
- заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
- эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский.
Напомним, стало известно, что в Вашингтоне отказались делиться результатами переговоров с союзниками.
Кроме того, в мире считают, что Кремль затягивает проведение переговоров о прекращении войны.