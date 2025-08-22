Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели станет понятно, возможно ли достижение мира в Украине. В то же время в Белом доме жестко отреагировали на идею России стать одним из гарантов безопасности.

Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, есть ли перспективы для достижения мира в Украине.

В Белом доме категорически отвергли предложение привлечь Россию как одного из гарантов безопасности Украины, отметив неприемлемость такого варианта.

В США отметили, если Москва не вернет незаконно вывезенных украинских детей, Россию следует официально признать государством-спонсором терроризма.

Напомним, стало известно, что в Вашингтоне отказались делиться результатами переговоров с союзниками.

Кроме того, в мире считают, что Кремль затягивает проведение переговоров о прекращении войны.