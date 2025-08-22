Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що у найближчі два тижні стане зрозуміло, чи можливе досягнення миру в Україні. Водночас у Білому домі жорстко відреагували на ідею Росії стати одним із гарантів безпеки.

Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є перспективи для досягнення миру в Україні.

У Білому домі категорично відкинули пропозицію залучити Росію як одного з гарантів безпеки України, наголосивши на неприйнятності такого варіанту.

У США наголосили, якщо Москва не поверне незаконно вивезених українських дітей, Росію слід офіційно визнати державою-спонсором тероризму.

експерт-міжнародник Тарас Семенюк;

політолог Ігор Рейтерович;

заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

Нагадаємо, стало відомо, що у Вашингтоні відмовилися ділитися результатами переговорів із союзниками.

Крім того, у світі вважають, що Кремль затягує проведення переговорів щодо припинення війни.