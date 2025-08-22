Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що у найближчі два тижні стане зрозуміло, чи можливе досягнення миру в Україні. Водночас у Білому домі жорстко відреагували на ідею Росії стати одним із гарантів безпеки.
- Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є перспективи для досягнення миру в Україні.
- У Білому домі категорично відкинули пропозицію залучити Росію як одного з гарантів безпеки України, наголосивши на неприйнятності такого варіанту.
- У США наголосили, якщо Москва не поверне незаконно вивезених українських дітей, Росію слід офіційно визнати державою-спонсором тероризму.
