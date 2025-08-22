Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE arrow
Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Text

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Text

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Text

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Text

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Заява Мерца про зустріч Зеленського й Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

18:02 Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Text

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Президент США Дональд Трамп заявив, що у найближчі два тижні стане зрозуміло, чи можливе досягнення миру в Україні. Водночас у Білому домі жорстко відреагували на ідею Росії стати одним із гарантів безпеки.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Ключовими темами у студії сьогодні будуть:

  • Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є перспективи для досягнення миру в Україні.
  • У Білому домі категорично відкинули пропозицію залучити Росію як одного з гарантів безпеки України, наголосивши на неприйнятності такого варіанту.
  • У США наголосили, якщо Москва не поверне незаконно вивезених українських дітей, Росію слід офіційно визнати державою-спонсором тероризму.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Обговорювати важливі події у студії сьогодні будуть:

  • експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

Нагадаємо, стало відомо, що у Вашингтоні відмовилися ділитися результатами переговорів із союзниками.

Крім того, у світі вважають, що Кремль затягує проведення переговорів щодо припинення війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:26 Трамп звільняє з ЦРУ тих, хто "копає" під Росію — що відбувається

08:10 Армія РФ завдала 584 удари по Запорізькій області — є поранені

08:00 Грошова допомога від UHF — хто зможе отримати 41 тис. грн

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

07:52 Захищати й воювати — день пам'яті загиблих правоохоронців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Армія РФ нищить свій транспорт на Херсонщині, аби не воювати

07:43 Фіорентина впевнено розгромила житомирське Полісся — відео

07:25 Комунальні тарифи восени — якою буде ціна на газ у вересні

07:20 Динамо в матчі з видаленням програло Маккабі — відео

07:20 Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, що воювали проти України

08:26 Трамп звільняє з ЦРУ тих, хто "копає" під Росію — що відбувається

08:10 Армія РФ завдала 584 удари по Запорізькій області — є поранені

08:00 Грошова допомога від UHF — хто зможе отримати 41 тис. грн

07:52 Захищати й воювати — день пам'яті загиблих правоохоронців

07:45 Армія РФ нищить свій транспорт на Херсонщині, аби не воювати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 Фіорентина впевнено розгромила житомирське Полісся — відео

07:25 Комунальні тарифи восени — якою буде ціна на газ у вересні

07:20 Динамо в матчі з видаленням програло Маккабі — відео

07:20 Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, що воювали проти України

07:20 Ользі Сумській 59 — особисте життя та творчий шлях

19:47 Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

20 серпня

22:33 Овочі, фрукти та м’ясо — які ціни на Новому базарі у серпні

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

06:33 Відпочинок у Сергіївці на Одещині серпень 2025 — ціни та умови

18 серпня

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня
Text

18:02 Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня
Text

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2025 р. 18:02
У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

21 серпня 2025 р. 13:07
Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025 р. 08:00
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

20 серпня 2025 р. 19:00
Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2025 р. 18:00
Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

20 серпня 2025 р. 13:00
Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025 р. 08:10
Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

19 серпня 2025 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації