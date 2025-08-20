Встреча с Путиным и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Белом доме официально подтвердили готовность российского диктатора Владимира Путина провести встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Тем временем правительство Великобритании заявило о поддержке Украины в организации выборов.

Среди актуальных тем утреннего эфира:

В Вашингтоне подтвердили готовность Путина провести встречу с Владимиром Зеленским;

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут определяющими для событий на фронте;

В Великобритании заверили в поддержке Украины в вопросе организации выборов и отметили приоритетность демократических принципов в этот сложный период.

Об этом и другом в студии Ранок.LIVE будут говорить гости эфира:

политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно;

вице-директор Центра Мерошевского, эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

и.о. Председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз;

адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг Татьяна Козаченко;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат "Слуга Народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии Павел Фролов;

экономист, финансист Сергей Фурса.

