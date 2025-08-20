Встреча с Путиным и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Белом доме официально подтвердили готовность российского диктатора Владимира Путина провести встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Тем временем правительство Великобритании заявило о поддержке Украины в организации выборов.
Среди актуальных тем утреннего эфира:
- В Вашингтоне подтвердили готовность Путина провести встречу с Владимиром Зеленским;
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут определяющими для событий на фронте;
- В Великобритании заверили в поддержке Украины в вопросе организации выборов и отметили приоритетность демократических принципов в этот сложный период.
- политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно;
- вице-директор Центра Мерошевского, эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
- и.о. Председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз;
- адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг Татьяна Козаченко;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат "Слуга Народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии Павел Фролов;
- экономист, финансист Сергей Фурса.
Напомним, лидер США Дональд Трамп высказался о последствиях, если бы оккупация Крыма состоялась при его президентстве.
А также глава Белого дома оценил шансы на окончание войны в Украине.