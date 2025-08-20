Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

У Білому домі офіційно підтвердили готовність російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч із главою української держави Володимиром Зеленським. Тим часом уряд Великої Британії заявив про підтримку України в організації виборів.
Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE
Серед актуальних тем ранкового ефіру:
- У Вашингтоні підтвердили готовність Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським;
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть визначальними для подій на фронті;
- У Великій Британії запевнили у підтримці України в питанні організації виборів та наголосили на пріоритетності демократичних принципів у цей складний період.
Про це та інше у студії Ранок.LIVE говоритимуть гості ефіру:
- політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно;
- віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
- в.о. Голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз;
- адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 рр Тетяна Козаченко;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії Павло Фролов;
- економіст, фінансист Сергій Фурса.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп висловився про наслідки, якби окупація Криму відбулася за його президенства.
А також глава Білого дому оцінив шанси на закінчення війни в Україні.