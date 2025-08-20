Відео
Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025 р. 08:10

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
У Білому домі офіційно підтвердили готовність російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч із главою української держави Володимиром Зеленським. Тим часом уряд Великої Британії заявив про підтримку України в організації виборів.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Серед актуальних тем ранкового ефіру:

  • У Вашингтоні підтвердили готовність Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським;
  • Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть визначальними для подій на фронті;
  • У Великій Британії запевнили у підтримці України в питанні організації виборів та наголосили на пріоритетності демократичних принципів у цей складний період.

Про це та інше у студії Ранок.LIVE говоритимуть гості ефіру:

  • політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно;
  • віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко; 
  • народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
  • в.о. Голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз;
  • адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 рр Тетяна Козаченко;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії Павло Фролов;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп висловився про наслідки, якби окупація Криму відбулася за його президенства.

А також глава Білого дому оцінив шанси на закінчення війни в Україні.

