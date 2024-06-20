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Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

20 июня 2024 г. 13:08

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13:08 Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

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11:15 Обвал моста в Киеве — нардеп Безгин раскритиковал столичную власть за халатность

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10:58 Демченко объяснил, какой документ военнообязанные должны предъявить на границе

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10:00 Психолог Андрей Козинчук объяснил, почему скептически относится к созданию военной полиции

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Варианты экономического бронирования пока безнравственны, потому что выглядят как откуп от службы в армии. Так считает народный депутат Сергей Демченко.

Об этом парламентарий сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 июня.

Бронирование должно приносить пользу для государства

Нардеп отметил, что бронирование должно базироваться, прежде всего, не на деньгах, а на пользе для государства со стороны гражданина.

"Только после этого должны быть добавлены дополнительные признаки, которые ты предоставляешь функционал, а также твое предприятие должно платить еще больше налогов, учитывая твой статус работника на предприятии", — заявил Демченко.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы. Чиновник заявил, что если экономическое бронирование — это откуп от службы, то это катастрофа.

Ранее мы писали, что из-за опозданий в бронировании работника могут мобилизовать. Если военнообязанный получил повестку, но работодатель раньше времени не оформил бронирование, гражданин должен явиться в ТЦК.

Также народный депутат Игорь Фрис рассказывал, что в Украине во время мобилизации оборонные предприятия нуждаются в экономическом бронировании.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Раздала премии почти на 500 тысяч гривен — в Николаевской области будут судить экс-директора школы

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

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19:59 Время для проведения Саммита мира было выбрано неудачно — нардеп объяснил почему