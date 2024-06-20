Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

Варианты экономического бронирования пока безнравственны, потому что выглядят как откуп от службы в армии. Так считает народный депутат Сергей Демченко.

Об этом парламентарий сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 июня.

Бронирование должно приносить пользу для государства

Нардеп отметил, что бронирование должно базироваться, прежде всего, не на деньгах, а на пользе для государства со стороны гражданина.

"Только после этого должны быть добавлены дополнительные признаки, которые ты предоставляешь функционал, а также твое предприятие должно платить еще больше налогов, учитывая твой статус работника на предприятии", — заявил Демченко.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы. Чиновник заявил, что если экономическое бронирование — это откуп от службы, то это катастрофа.

Ранее мы писали, что из-за опозданий в бронировании работника могут мобилизовать. Если военнообязанный получил повестку, но работодатель раньше времени не оформил бронирование, гражданин должен явиться в ТЦК.

Также народный депутат Игорь Фрис рассказывал, что в Украине во время мобилизации оборонные предприятия нуждаются в экономическом бронировании.