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Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

19 червня 2024 р. 23:36

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Народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби.  Посадовець заявив, що, якщо економічне бронювання — це відкуп від служби, то це катастрофа.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко заявив у прямому ефірі Вечір.LIVE.

Економічне бронювання — це поділ на бідних і багатих

Під час етеру Гончаренко категорично виступив проти економічного бронювання. Він наголосив на тому, що це означатиме лише одне — війна для бідних, а багаті служити не будуть.

"Якщо економічне бронювання — це відкуп від служби, то це катастрофа. Де Конституція, де якісь права, де рівність в нашій державі? В нас цього не існує. Чому ті, хто сидять в траншеях, дзвонять мені і кажуть, а можна я комусь заплачу і піду додому", — заявив нардеп.

Депутат зазначив, що прийняття законопроєкту щодо економічного бронювання фактично узаконює можливість відкупитися від служби.

"Хтось може померти, а хтось просто покласти гроші. Замість того, щоб боротися з нелегальними відкупами, нам пропонують це очолити і ввести в законодавство", — сказав Гончаренко.

Гончаренко також порівняв заробітні плати різних працівників, підкресливши несправедливість такого підходу.

"Слюсар на водоканалі в маленькому місті отримує 15 000 грн, а водій президента банка в Києві — 40 000. Хто з них важливіший для української економіки? Без кого тут ляже ціле місто, а хто може і на таксі поїхати чи самостійно сісти за кермо?", — зауважив народний депутат.

За словами депутата, в Україні існує 470 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності різного типу, але в цей " білий клуб" потрапить лише одна тисяча, залишаючи інші 469 тисяч поза системою.

"Будь-яке розділення людей я проти. Всі мають бути однакові", — підсумував Гончаренко.

Ми писали, що нардеп Гончаренко заявив про те, що ідея набирати жінок на роботу в ТЦК, щоб відправити чоловіків на фронт дуже дивна. Уряд має проблеми з комунікацією.

Раніше нардеп зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

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23:05 Долар коливається на ринку — нові ціни в банках та обмінниках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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