Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби. Посадовець заявив, що, якщо економічне бронювання — це відкуп від служби, то це катастрофа.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко заявив у прямому ефірі Вечір.LIVE.

Економічне бронювання — це поділ на бідних і багатих

Під час етеру Гончаренко категорично виступив проти економічного бронювання. Він наголосив на тому, що це означатиме лише одне — війна для бідних, а багаті служити не будуть.

"Якщо економічне бронювання — це відкуп від служби, то це катастрофа. Де Конституція, де якісь права, де рівність в нашій державі? В нас цього не існує. Чому ті, хто сидять в траншеях, дзвонять мені і кажуть, а можна я комусь заплачу і піду додому", — заявив нардеп.

Депутат зазначив, що прийняття законопроєкту щодо економічного бронювання фактично узаконює можливість відкупитися від служби.

"Хтось може померти, а хтось просто покласти гроші. Замість того, щоб боротися з нелегальними відкупами, нам пропонують це очолити і ввести в законодавство", — сказав Гончаренко.

Гончаренко також порівняв заробітні плати різних працівників, підкресливши несправедливість такого підходу.

"Слюсар на водоканалі в маленькому місті отримує 15 000 грн, а водій президента банка в Києві — 40 000. Хто з них важливіший для української економіки? Без кого тут ляже ціле місто, а хто може і на таксі поїхати чи самостійно сісти за кермо?", — зауважив народний депутат.

За словами депутата, в Україні існує 470 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності різного типу, але в цей " білий клуб" потрапить лише одна тисяча, залишаючи інші 469 тисяч поза системою.

"Будь-яке розділення людей я проти. Всі мають бути однакові", — підсумував Гончаренко.

Ми писали, що нардеп Гончаренко заявив про те, що ідея набирати жінок на роботу в ТЦК, щоб відправити чоловіків на фронт дуже дивна. Уряд має проблеми з комунікацією.

Раніше нардеп зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.