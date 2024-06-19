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Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

19 июня 2024 г. 23:36

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Народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы. Чиновник заявил, что если экономическое бронирование — это откуп от службы, то это катастрофа.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко заявил в прямом эфире Вечір.LIVE.

Экономическое бронирование – это разделение на бедных и богатых

Во время эфира Гончаренко выступил против экономического бронирования. Он отметил, что это будет означать только одно — война для бедных, а богатые служить не будут.

"Если экономическое бронирование — это откуп от службы, то это катастрофа. Где Конституция, где какие-то права, где равенство в нашем государстве? У нас этого не существует. Почему сидящие в траншеях звонят мне и говорят, а можно я кому-то заплачу и пойду домой" , — заявил нардеп.

Депутат отметил, что принятие законопроекта по экономическому бронированию фактически узаконивает возможность откупиться от службы.

"Кто-то может умереть, а кто-то просто положить деньги. Вместо того чтобы бороться с нелегальными откупами, нам предлагают это возглавить и ввести в законодательство", — сказал Гончаренко.

Гончаренко также сравнил заработные платы разных работников, подчеркнув несправедливость такого подхода.

"Слесарь на водоканале в маленьком городе получает 15 000 грн, а водитель президента банка в Киеве — 40 000. Кто из них важнее украинской экономики? Без кого здесь ляжет целый город, а кто может и на такси поехать или самостоятельно сесть за руль?", — заметил народный депутат.

По словам депутата, в Украине существует 470 тысяч субъектов предпринимательской деятельности разного типа, но в этот "белый клуб" попадет только одна тысяча, оставляя остальные 469 тысяч вне системы.

"Я против лютого разделения людей. Все должны быть одинаковы", — подытожил Гончаренко.

Мы писали, что нардеп Гончаренко заявил о том, что идея набирать женщин на работу в ТЦК, чтобы отправить мужчин на фронт очень странно. У правительства проблемы с коммуникацией.

Ранее нардеп зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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