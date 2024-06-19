Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

Народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы. Чиновник заявил, что если экономическое бронирование — это откуп от службы, то это катастрофа.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко заявил в прямом эфире Вечір.LIVE.

Экономическое бронирование – это разделение на бедных и богатых

Во время эфира Гончаренко выступил против экономического бронирования. Он отметил, что это будет означать только одно — война для бедных, а богатые служить не будут.

"Если экономическое бронирование — это откуп от службы, то это катастрофа. Где Конституция, где какие-то права, где равенство в нашем государстве? У нас этого не существует. Почему сидящие в траншеях звонят мне и говорят, а можно я кому-то заплачу и пойду домой" , — заявил нардеп.

Депутат отметил, что принятие законопроекта по экономическому бронированию фактически узаконивает возможность откупиться от службы.

"Кто-то может умереть, а кто-то просто положить деньги. Вместо того чтобы бороться с нелегальными откупами, нам предлагают это возглавить и ввести в законодательство", — сказал Гончаренко.

Гончаренко также сравнил заработные платы разных работников, подчеркнув несправедливость такого подхода.

"Слесарь на водоканале в маленьком городе получает 15 000 грн, а водитель президента банка в Киеве — 40 000. Кто из них важнее украинской экономики? Без кого здесь ляжет целый город, а кто может и на такси поехать или самостоятельно сесть за руль?", — заметил народный депутат.

По словам депутата, в Украине существует 470 тысяч субъектов предпринимательской деятельности разного типа, но в этот "белый клуб" попадет только одна тысяча, оставляя остальные 469 тысяч вне системы.

"Я против лютого разделения людей. Все должны быть одинаковы", — подытожил Гончаренко.

Мы писали, что нардеп Гончаренко заявил о том, что идея набирать женщин на работу в ТЦК, чтобы отправить мужчин на фронт очень странно. У правительства проблемы с коммуникацией.

Ранее нардеп зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.