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Уряд відірваний від реалій — Гончаренко про ідею долучити до роботи в ТЦК жінок

Уряд відірваний від реалій — Гончаренко про ідею долучити до роботи в ТЦК жінок

06 червня 2024 р. 23:58

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Ідея набирати жінок на роботу в ТЦК, щоб відправити чоловіків на фронт дуже дивна. Уряд має проблеми з комунікацією.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко в етері Вечір.LIVE.

Відірваність уряду від українських реалій

Нещодавно віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук запропонувала ідею посиленого набору жінок на роботу в ТЦК, у тому числі на керівні посади. Це нібито має вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.

За словами Гончаренка, у територіальних центрах комплектування працюють люди з інвалідністю, які вже не зможуть виконувати бойових завдань "на нулі".

"Це демонструє повну відірваність нашого уряду від реалій, тому що це заявила віцепрем’єр-міністерка. В реаліях, у ТЦК більша частина працівників обмежено придатні по нинішній категорії. Це люди хворі, це люди з інвалідністю", — каже нардеп.

За його словами, це дуже дивна пропозиція від уряду відправляти людей "на нуль", які не зможуть там воювати.

Також Гончаренко наголосив, що влада має проблеми в комунікації з українцями.

Раніше нардеп зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

Крім того, він розповів про проблеми з мобілізацією в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За його словами, бійців ДСНС начебто добровільно, а насправді примусово, записують у бригаду "Лють".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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