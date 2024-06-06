Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

Идея набирать женщин на работу в ТЦК , чтобы отправить мужчин на фронт очень странная. У правительства есть проблемы с коммуникацией.
Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.
Оторванность правительства от украинских реалий
Недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук предложила идею усиленного набора женщин на работу в ТЦК, в том числе на руководящие должности. Это якобы должно освободить мужчин для службы в боевых частях.
По словам Гончаренко, в территориальных центрах комплектования работают люди с инвалидностью, которые уже не смогут выполнять боевые задачи "на нуле".
"Это демонстрирует полную оторванность нашего правительства от реалий, потому что это заявила вице-премьер-министр. В реалиях, в ТЦК большая часть работников ограниченно пригодны по нынешней категории. Это люди больные, это люди с инвалидностью", — говорит нардеп.
По его словам, это очень странное предложение от правительства отправлять людей "на ноль", которые не смогут там воевать.
Также Гончаренко подчеркнул, что у власти есть проблемы в коммуникации с украинцами.
Ранее нардеп зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить брони для спасателей.
Кроме того, он рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лють".