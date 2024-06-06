Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

Идея набирать женщин на работу в ТЦК , чтобы отправить мужчин на фронт очень странная. У правительства есть проблемы с коммуникацией.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.

Оторванность правительства от украинских реалий

Недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук предложила идею усиленного набора женщин на работу в ТЦК, в том числе на руководящие должности. Это якобы должно освободить мужчин для службы в боевых частях.

По словам Гончаренко, в территориальных центрах комплектования работают люди с инвалидностью, которые уже не смогут выполнять боевые задачи "на нуле".

"Это демонстрирует полную оторванность нашего правительства от реалий, потому что это заявила вице-премьер-министр. В реалиях, в ТЦК большая часть работников ограниченно пригодны по нынешней категории. Это люди больные, это люди с инвалидностью", — говорит нардеп.

По его словам, это очень странное предложение от правительства отправлять людей "на ноль", которые не смогут там воевать.

Также Гончаренко подчеркнул, что у власти есть проблемы в коммуникации с украинцами.

Ранее нардеп зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить брони для спасателей.

Кроме того, он рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лють".