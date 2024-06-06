Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин arrow
Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

6 июня 2024 г. 23:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

6 июня 2024
Text

23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

Text

21:47 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил важность применения технологий на фронте

Text

20:02Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

Text

17:58Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:23Когда синяя ветка метро заработает в Киеве — названа новая дата

Text

12:12Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Text

09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

6 июня 2024
Text

23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

Text

21:47 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил важность применения технологий на фронте

Text

20:02 Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

Text

17:58 Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:23 Когда синяя ветка метро заработает в Киеве — названа новая дата

Text

12:12 Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Text

09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

Идея набирать женщин на работу в ТЦК , чтобы отправить мужчин на фронт очень странная. У правительства есть проблемы с коммуникацией.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.

Оторванность правительства от украинских реалий

Недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук предложила идею усиленного набора женщин на работу в ТЦК, в том числе на руководящие должности. Это якобы должно освободить мужчин для службы в боевых частях.

По словам Гончаренко, в территориальных центрах комплектования работают люди с инвалидностью, которые уже не смогут выполнять боевые задачи "на нуле".

"Это демонстрирует полную оторванность нашего правительства от реалий, потому что это заявила вице-премьер-министр. В реалиях, в ТЦК большая часть работников ограниченно пригодны по нынешней категории. Это люди больные, это люди с инвалидностью", — говорит нардеп.

По его словам, это очень странное предложение от правительства отправлять людей "на ноль", которые не смогут там воевать.

Также Гончаренко подчеркнул, что у власти есть проблемы в коммуникации с украинцами.

Ранее нардеп зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить брони для спасателей.

Кроме того, он рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лють".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

00:05 За мир, но без капитуляции — Макрон объяснил, какой видит победу Украины

6 июня 2024
Text

23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

23:55 В Одессе раздаются взрывы — что известно

23:53 В Укргидроэнерго спрогнозировали ситуацию со светом зимой

23:20 В Ивано-Франковске военный за 500 долларов продал "боевую повестку" — что решил суд

23:05 Банки переписали курс доллара — как изменились цены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:04 Одно из наибольших преступлений войны — Зеленский о годовщине подрыва Каховской ГЭС

22:55 Новые тарифы на электричество — сколько будут платить многодетные семьи и пенсионеры

22:46 Макрон сделал заявление относительно разрешения бить Украине по РФ французским оружием

00:05 За мир, но без капитуляции — Макрон объяснил, какой видит победу Украины

6 июня 2024

23:55 В Одессе раздаются взрывы — что известно

23:53 В Укргидроэнерго спрогнозировали ситуацию со светом зимой

23:20 В Ивано-Франковске военный за 500 долларов продал "боевую повестку" — что решил суд

23:05 Банки переписали курс доллара — как изменились цены

23:04 Одно из наибольших преступлений войны — Зеленский о годовщине подрыва Каховской ГЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Новые тарифы на электричество — сколько будут платить многодетные семьи и пенсионеры

22:46 Макрон сделал заявление относительно разрешения бить Украине по РФ французским оружием

22:45 В Украине выросли цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

22:41 Объединив усилия, можно победить — Зеленский о 80-летии высадки войск в Нормандии

Эксклюзив

19:51 Подрыв Каховской ГЭС и ущерб на триллионы гривен, — большое интервью об экоциде в Украине

Эксклюзив

06:20 Мини-ТЭЦ в каждый дом — панацея от отключений света или фантазия

5 июня 2024
Эксклюзив

19:05 Насколько безопасно купаться в море сегодня — влияние войны на экологию в Одесском регионе

06:40 Цены на цветные металлы в июне — сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине

Эксклюзив

06:19 Доллар по 45 уже к концу года — почему дешевеет гривня и что влияет на курс

4 июня 2024

17:30 Вопрос безопасности и выживания — что думают одесситы о возвращении ядерного статуса Украине

12:22 Nvidia, AMD и Intel анонсировали новое поколение чипов ИИ — индустрии прочат серьезные изменения

05:42 Не только свет — какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время

3 июня 2024

16:30 Одесситы о мобилизации — какой она должна быть в Украине

Эксклюзив

06:06 Рост цен на АЗС уже с лета: сколько будет стоить топливо и когда ждать дефицит

Text

00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

6 июня 2024
Text

23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

Text

21:47 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил важность применения технологий на фронте

Text

20:02 Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

Text

17:58 Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:23 Когда синяя ветка метро заработает в Киеве — названа новая дата

Text

12:12 Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Text

09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны