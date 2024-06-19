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Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

19 червня 2024 р. 10:52

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22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

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20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

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Член комітету з питань правової політики, народний депутат Ігор Фріс розповів, що в Україні під час мобілізації оборонні підприємства потребують економічного бронювання. Щодо цього надходить багато запитів. 

Про це Фріс розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 19 червня.

Оборонні підприємства потребують бронювання

Нардеп зазначив, що відповідний документ має бути "виваженим". Зокрема, він має гарантувати, що воювати будуть "не тільки бідні", бо багатих нібито забронюють.

"Найближчим часом це питання потрібно розглянути, оскільки надійшло чимало звернень від працюючого бізнесу, який сплачує податки. Це стосується транспортної, інформаційної сфери і не тільки", — зазначив Фріс.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" сьогодні з'явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

Також ми писали, що в Україні працівникам аграрної галузі буде надано бронювання від мобілізації на один рік.

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11:11 ПриватБанк запускає мобільні банкомати — хто зможе скористатися

11:00 Російський флот у пастці — що потрібно для повного його знищення

10:36 Малюська спростував фейки про адмінпослуги, які не доступні без військового квитка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:25 У Києві патрульні поліцейські виповнили мрію 6-річного хлопчика

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10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
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23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

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22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

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20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

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14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

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