Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Член комітету з питань правової політики, народний депутат Ігор Фріс розповів, що в Україні під час мобілізації оборонні підприємства потребують економічного бронювання. Щодо цього надходить багато запитів.

Про це Фріс розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 19 червня.

Оборонні підприємства потребують бронювання

Нардеп зазначив, що відповідний документ має бути "виваженим". Зокрема, він має гарантувати, що воювати будуть "не тільки бідні", бо багатих нібито забронюють.

"Найближчим часом це питання потрібно розглянути, оскільки надійшло чимало звернень від працюючого бізнесу, який сплачує податки. Це стосується транспортної, інформаційної сфери і не тільки", — зазначив Фріс.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" сьогодні з'явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

Також ми писали, що в Україні працівникам аграрної галузі буде надано бронювання від мобілізації на один рік.