Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

Член комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Игорь Фрис рассказал, что в Украине во время мобилизации оборонные предприятия нуждаются в экономическом бронировании . На этот счет поступает много запросов.

Об этом Фрис рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 19 июня.

Оборонные предприятия нуждаются в бронировании

Нардеп отметил, что соответствующий документ должен быть "взвешенным". В частности, он должен гарантировать, что воевать будут "не только бедные", потому что богатых якобы забронируют.

"В ближайшее время этот вопрос нужно рассмотреть, поскольку поступило немало обращений от работающего бизнеса, уплачивающего налоги. Это касается транспортной, информационной сферы и не только", — отметил Фрис.

Напомним, в приложении "Резерв+" сегодня появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное исправление ошибок.

Также мы писали, что в Украине работникам аграрной отрасли будет предоставлен бронирование от мобилизации на один год.