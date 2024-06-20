Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

Варіанти економічного бронювання поки аморальні, бо виглядають як відкуп від служби в армії. Так вважає народний депутат Сергій Демченко.

Про це парламентар сказав в етері Ранок.LIVE у четвер, 20 червня.

Бронювання має приносити користь для держави

Нардеп зазначив, що бронювання повинно базуватися передусім не на грошах, а на користі для держави з боку громадянина.

"Лише після цього мають бути додані додаткові ознаки, що ти надаєш функціонал, а також твоє підприємство має сплачувати ще більше податків, враховуючи твій статус працівника на підприємстві", — заявив Демченко.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби. Посадовець заявив, що, якщо економічне бронювання — це відкуп від служби, то це катастрофа.

Раніше ми писали, що через запізнення у бронюванні працівника можуть мобілізувати. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але роботодавець завчасно не оформив бронювання, громадянин має з'явитися в ТЦК.

Також народний депутат Ігор Фріс розповідав, що в Україні під час мобілізації оборонні підприємства потребують економічного бронювання.