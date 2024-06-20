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Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

20 червня 2024 р. 13:08

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13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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Варіанти економічного бронювання поки аморальні, бо виглядають як відкуп від служби в армії. Так вважає народний депутат Сергій Демченко.

Про це парламентар сказав в етері Ранок.LIVE у четвер, 20 червня.

Бронювання має приносити користь для держави

Нардеп зазначив, що бронювання повинно базуватися передусім не на грошах, а на користі для держави з боку громадянина.

"Лише після цього мають бути додані додаткові ознаки, що ти надаєш функціонал, а також твоє підприємство має сплачувати ще більше податків, враховуючи твій статус працівника на підприємстві", — заявив Демченко.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби.  Посадовець заявив, що, якщо економічне бронювання — це відкуп від служби, то це катастрофа.

Раніше ми писали, що через запізнення у бронюванні працівника можуть мобілізувати. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але роботодавець завчасно не оформив бронювання, громадянин має з'явитися в ТЦК. 

Також народний депутат Ігор Фріс розповідав, що в Україні під час мобілізації оборонні підприємства потребують економічного бронювання

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

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