В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

В Черновцах человека с шизофреническим расстройством работники Территориального центра комплектования забрали с улицы и написали, что он годен к службе. Кроме того, больному оформили новый военный билет.

Об этом рассказал народный депутат Украины Георгий Мазураш в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 5 августа.

Очередной скандал с ТЦК

Нардеп рассказал, что больного мужчину с шизофренией задержали работники Черновицкого ТЦК. Его сначала закрыли и держали фактически за решеткой, а затем возили по разным областям, пытаясь сдать в какое-то подразделение на подготовку.

"Когда я пытаюсь с такими ситуациями разобраться, мне отказывают даже зайти. И это они так водятся с народным депутатом, у которого есть полномочия, но они просто это игнорируют", — рассказал Мазурашу.

По словам нардепа, граждан с разными заболеваниями загоняют принуждением, а затем пишут, что они пригодны и забирают их в подразделения. Мазураш считает, что такие работники ТЦК принимают участие в преступлениях против государства.