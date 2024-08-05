У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

У Чернівцях людину із шизофренійним розладом працівники Територіального центру комплектування забрали з вулиці та написали, що він придатний до служби. Крім того, хворому оформили новий військовий квиток.

Про це розповів народний депутат України Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 5 серпня.

Черговий скандал з ТЦК

Нардеп розповів, що хворого чоловіка із шизофренією затримали працівники Чернівецького ТЦК. Його спочатку закрили і тримали фактично за гратами, а потім возили по різних областях, намагаючись здати в якийсь підрозділ на підготовку.

"Коли я намагаюся із такими ситуаціями розібратися, мені відмовляють навіть зайти. І це вони так водяться з народним депутатом, який має повноваження, але вони просто це ігнорують", — розповів Мазурашу.

За словами нардепа, громадян із різними захворюваннями заганяють примусом, а потім пишуть, що вони придатні й забирають їх у підрозділи. Мазурашу вважає, що такі працівники ТЦК беруть участь у злочинах проти держави.