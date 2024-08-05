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У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

05 серпня 2024 р. 14:46

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

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16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

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У Чернівцях людину із шизофренійним розладом працівники Територіального центру комплектування забрали з вулиці та написали, що він придатний до служби. Крім того, хворому оформили новий військовий квиток.

Про це розповів народний депутат України Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 5 серпня.

https://t.me/novynylivelviv/44723

Черговий скандал з ТЦК

Нардеп розповів, що хворого чоловіка із шизофренією затримали працівники Чернівецького ТЦК. Його спочатку закрили і тримали фактично за гратами, а потім возили по різних областях, намагаючись здати в якийсь підрозділ на підготовку.

"Коли я намагаюся із такими ситуаціями розібратися, мені відмовляють навіть зайти. І це вони так водяться з народним депутатом, який має повноваження, але вони просто це ігнорують", — розповів Мазурашу.

За словами нардепа, громадян із різними захворюваннями заганяють примусом, а потім пишуть, що вони придатні й забирають їх у підрозділи. Мазурашу вважає, що такі працівники ТЦК беруть участь у злочинах проти держави.

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14:56 Перетнути Кримський міст складно навіть росіянам — окупанти посилили заходи безпеки

14:50 У Львівській області викрили лабораторії з вирощення конопель

14:48 Популярний благодійний фонд попереджає про шахраїв у мережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:33 В поліції показали кадри порятунку жінки, яка збиралася стрибнути з мосту в Києві

14:28 У Молдові стартували військові навчання за участю країн НАТО

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11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

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08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
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21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

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17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

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