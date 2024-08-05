Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про скандал із працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, куди він прийшов за заявами громадян. За словами нардепа, після того, як його навіть не пустили на поріг, у ТЦК заявили, що пропонували Мазурашу зустрітися із керівництвом, але "народний депутат України не прибув до ОТЦК та СП".

Про це нардеп Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 5 серпня.

Скандал із ТЦК у Чернівцях

За словами народного депутата Георгія Мазурашу, що він прийшов у ТЦК за заявами громадян, але його навіть не пустили на поріг:

"Я показую норми закону, які дозволяють мені зайти, але мені відмовляють, викликають поліцію. І це вони так водяться з народним депутатом, який має повноваження, але вони просто це ігнорують", — розповів Мазурашу.

Нардеп наголосив, що громадян заганяють погрозами й примусом, а потім пишуть, що вони придатні й забирають їх у різні підрозділи. Мазурашу заявив, що такі працівники ТЦК беруть участь у злочинах проти держави.