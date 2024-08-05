Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о скандале с работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Черновцах, куда он прошел по заявлениям граждан. По словам нардепа, после того как его даже не пустили на порог, в ТЦК заявили, что предлагали Мазурашу встретиться с руководством, но "народный депутат Украины не прибыл в ОТЦК и СП".

Об этом нардеп Мазурашу заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 5 августа.

Скандал с ТЦК в Черновцах

По словам народного депутата Георгия Мазурашу, он пришел в ТЦК по заявлениям граждан, но его даже не пустили на порог:

"Я показываю нормы закона, которые позволяют мне зайти, но мне отказывают, вызывают полицию. И это они так водятся с народным депутатом, у которого есть полномочия, но они просто это игнорируют", — рассказал Мазурашу.

Нардеп подчеркнул, что граждан загоняют угрозами и принуждением, а затем пишут, что они пригодны и забирают их в разные подразделения. Мазурашу заявил, что такие работники ТЦК принимают участие в преступлениях против государства.