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Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

5 августа 2024 г. 11:13

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11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

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Недавно в СМИ появилась информация, где, якобы, украинцы начали массово скупать автомобили прямо из салона. Именно благодаря этому явлению Кабинет Министров Украины предложил ввести дополнительный налог на роскошь.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE.

Нардеп прокомментировал налог на роскошь

Как сказал парламентарий, такое решение позволит не только покрыть нехватку средств в госбюджете, но и обогатить его.

"Считаю, что это такой вид налога на роскошь: во время войны покупать новый автомобиль из салона — не первая необходимость. Если ты покупаешь автомобиль из салона, налог составляет 5%, предлагается повысить до 15%. Если у тебя много квартир, ты одну, две, три продаешь, так дополнительная также уплата налогов должна производиться", — сказал Крейденко.

В то же время нардеп также отметил, что в текущем году покупка новых автомобилей с официальных автосалонов выросла на 7%.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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