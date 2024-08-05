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Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

05 серпня 2024 р. 11:13

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11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

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08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

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16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

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17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

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Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, де нібито українці почали масово скуповувати автомобілі прямо з салону. Саме завдяки цьому явищу Кабінет міністрів України запропонував ввести додатковий податок на розкіш. 

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE

Нардеп прокоментував податок на розкіш

Як сказав парламентар, таке рішення дозволить не тільки покрити нестачу коштів у держбюджеті, а й збагатити його.

"Вважаю, що це такий вид податку на розкіш: під час війни купувати нове авто з салону — не перша необхідність. Якщо ти купуєш автомобіль з салону, податок наразі становить 5%, пропонується підвищити до 15%. Якщо у тебе багато квартир, ти одну, дві, три продаєш, то додаткова також сплата податків має відбуватися", — сказав Крейденко.

Водночас нардеп також наголосив, що у поточному році купівля нових автомобілів з офіційних автосалонів зросла на 7%. 

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11:44 Смертність утричі перевищує народжуваність — яка демографічна ситуація в Україні

11:35 Холіфілд назвав Усика єдиним боксером, кого йому було б складно перемогти

11:34 На кордоні Польщі з Україною ускладниться рух — у чому причина

11:25 Курс біткоїна рекордно впав з 2021 року — скільки коштує криптовалюта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:24 Затори на КПП та виїзд закордон — ситуація на трасі Одеса — Рені сьогодні

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