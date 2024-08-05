Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, де нібито українці почали масово скуповувати автомобілі прямо з салону. Саме завдяки цьому явищу Кабінет міністрів України запропонував ввести додатковий податок на розкіш.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп прокоментував податок на розкіш

Як сказав парламентар, таке рішення дозволить не тільки покрити нестачу коштів у держбюджеті, а й збагатити його.

"Вважаю, що це такий вид податку на розкіш: під час війни купувати нове авто з салону — не перша необхідність. Якщо ти купуєш автомобіль з салону, податок наразі становить 5%, пропонується підвищити до 15%. Якщо у тебе багато квартир, ти одну, дві, три продаєш, то додаткова також сплата податків має відбуватися", — сказав Крейденко.

Водночас нардеп також наголосив, що у поточному році купівля нових автомобілів з офіційних автосалонів зросла на 7%.