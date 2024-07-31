Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Военный Кирилл Сазонов обратился к украинцам, поддерживающим уклонистов. Он подчеркнул, что если они не изменят отношения к мобилизации, то Украина может остаться без Донбасса.

Об этом Сазонов заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 июля.

Надо изменить отношение к мобилизации

"Большое поздравление тем, кто поддерживает уклонистов. Можем остаться без Донбасса", — заявил военный.

Сазонов добавил, что без дополнительных подкреплений украинские военные рискуют лишиться стратегически важных позиций. Также он раскритиковал решение Кабмина по бронированию некоторых категорий работников.

"Кабмин бронирует не энергетиков, которые нам очень нужны […] а полицию, которая охотится на девушек на улице, работающих на OnlyFans, или сидит с радарами у дорог. Это вообще не то. Нам нужны люди, деньги, оружие", — объяснил свою позицию Сазонов.

Пока россияне не отказываются от своей великой цели — оккупировать всю Донецкая область в пределах административных границ. И одна или две дополнительные бригады на этом участке фронта могли бы улучшить ситуацию, но у Украины нет этих резервов.

Напомним, Сазонов также назвал главную цель оккупантов в Донецкой области. По его словам, россияне пытаются захватить Донецкую область и отрезать логистические пути в Харьковскую.