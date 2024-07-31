Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации arrow
Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

31 июля 2024 г. 18:40

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Военный Кирилл Сазонов обратился к украинцам, поддерживающим уклонистов. Он подчеркнул, что если они не изменят отношения к мобилизации, то Украина может остаться без Донбасса.

Об этом Сазонов заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 июля.

Надо изменить отношение к мобилизации

"Большое поздравление тем, кто поддерживает уклонистов. Можем остаться без Донбасса", — заявил военный.

Сазонов добавил, что без дополнительных подкреплений украинские военные рискуют лишиться стратегически важных позиций. Также он раскритиковал решение Кабмина по бронированию некоторых категорий работников.

"Кабмин бронирует не энергетиков, которые нам очень нужны […] а полицию, которая охотится на девушек на улице, работающих на OnlyFans, или сидит с радарами у дорог. Это вообще не то. Нам нужны люди, деньги, оружие", — объяснил свою позицию Сазонов.

Пока россияне не отказываются от своей великой цели — оккупировать всю Донецкая область в пределах административных границ. И одна или две дополнительные бригады на этом участке фронта могли бы улучшить ситуацию, но у Украины нет этих резервов.

Напомним, Сазонов также назвал главную цель оккупантов в Донецкой области. По его словам, россияне пытаются захватить Донецкую область и отрезать логистические пути в Харьковскую.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:02 Украина получила первую партию истребителей F-16 — Bloomberg

18:57 Как получить военный билет в "Дія" — инструкция для военнообязанных

18:41 Увольнение из рядов армии — куда обязательно должен обратиться солдат

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

18:37 Из дешевой фанеры — во время ночной атаки на Украину россияне использовали дроны нового типа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 В Украине планируют построить подземную ГАЭС — директор Укргидроэнерго раскрыл планы

18:22 Нацпарк в Одесской области стал оазой для мигрирующих пернатых

18:08 Житель Краматорска сдавал россиянам позиции ВСУ — как его наказал суд

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

19:02 Украина получила первую партию истребителей F-16 — Bloomberg

18:57 Как получить военный билет в "Дія" — инструкция для военнообязанных

18:41 Увольнение из рядов армии — куда обязательно должен обратиться солдат

18:37 Из дешевой фанеры — во время ночной атаки на Украину россияне использовали дроны нового типа

18:30 В Украине планируют построить подземную ГАЭС — директор Укргидроэнерго раскрыл планы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:22 Нацпарк в Одесской области стал оазой для мигрирующих пернатых

18:08 Житель Краматорска сдавал россиянам позиции ВСУ — как его наказал суд

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

17:58 На Олимпиаде Ус вышла в финал гребного слалома

17:57 Пограничники успешно "минусовали" вражеские танки на Харьковском направлении — видео

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

05:24 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменилась стоимость жилья в конце июля

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях