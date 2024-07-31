Військовий назвав сценарій, який зможе покращити ситуацію на фронті у Донецькій області

Наразі росіяни не відмовляються від своєї великої цілі — окупувати всю Донецьку область в межах адміністративних кордонів. І одна чи дві додаткові бригади на цій ділянці фронту могла б покращити ситуацію, але Україна не має цих резервів.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація в Донецькій області

Військовий розповів, що наразі важкі бої йдуть під Торецьком. Вуличні бої там тривають досить довго і якщо ворог зможе прорватися, він буде оточувати українські підрозділи.

Сазанов вважає, що у такому випадку потрібно буде відходити, адже "потрапляння в котел — це набагато гірше, аніж втрата напівзруйнованого Нью-Йорка".

"ЗСУ мають шанс "зрізати" виступ біля Нью-Йорка, якщо ворог не буде тримати фланги. Водночас росіяни теж не мають додаткових резервів для швидкого захоплення територій", — відмітив він.

Нагадаємо, Сазанов також назвав головну ціль окупантів на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються захопити Донецьку область й відрізати логістичні шляхи до Харківської.

Також ми писали, що армія РФ продовжує активно просуватись на Покровському напрямку і головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій. Поки що ЗСУ не можуть знайти ефективних способів, щоб їх остаточно зупинити.