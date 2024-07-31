Військовий назвав головну ціль окупантів на Донеччині

Російська окупаційна армія не полишає спроб захопити Донецьку область й відрізати логістичні шляхи до Харківської. Найголовніше для противника зараз — це Покровський напрямок.

Про це розповів військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація у Донецькій області

Сазанов зазначив, що росіяни пробиваються на Часовому Яру, намагаючись зрізати позиції ЗСУ на Кліщіївці та Андріївці, але успіху в окупантів немає. Найголовніше для противника зараз — це Покровський напрямок.

"Якщо росіяни зможуть просунутися на Лиманському напрямку і вийти на трасу, яка йде далі на Харківщину — це обрізка логістики. […] Це загроза великого оточення, загроза втрати всієї Донецької області", — наголосив військовий.

Водночас він підкреслив, що Генштаб усе це бачить на картах, і на Лимані в окупантів немає ніяких просувань.

Нагадаємо, армія РФ продовжує активно просуватись на Покровському напрямку і головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій. Поки що ЗСУ не можуть знайти ефективних способів, щоб їх остаточно зупинити.

Раніше аналітики ISW заявили, що через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак. Вони, своєю чергою дорого, обходяться як окупантам, так і Силам оборони.